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【東鐵過海】港鐵辦沿綫「打卡跑步」活動取限定版獎牌　周日可報名

社會 13:45 2022/05/05

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(港鐵提供)

東鐵綫過海段落實於5月15日通車。港鐵今日（5日）表示，將於本月15日至6月30日舉辦「勁過維港」東鐵過海綫上跑活動，活動於周日（8日）上午10時接受報名，費用全免，參加者完成活動後將可獲得活動限定版紀念品。

港鐵指，活動分為個人、團隊及親子三個組別，5個不同里數，參加者可按照個人體力及路線喜好，於活動期間自由選擇時間及路線，一次或分開多次完成相關組別的目標里數，期間在個別東鐵綫車站自拍，再將跑步紀錄與相片上載至活動平台。所有成功完成活動規則的參加者，均可獲得刻有參加者姓名的「勁過維港」東鐵過海綫上跑活動限定版獎牌。

活動詳情如下

組別及目標里數

  • 個人 – 46 公里/23 公里/18 公里/10 公里
  • 團隊 – 46 公里
  • 親子 – 5 公里

跑步路線

  • 沿東鐵綫全綫（不包括羅湖及落馬洲站）

活動規則

  • 完成所選組別的指定目標里數，並於活動平台上載跑步紀錄
  • 整個活動期間，上載兩張在兩個東鐵綫車站的自拍相片(其中
    一張需為會展站或金鐘站，另一張則可自選一個位於新界區/
    九龍區的東鐵綫車站，相片必須清楚顯示車站名稱（車站内/
    外均可）及號碼布上的參賽號碼)

紀念品及獎牌領取日期

  • 2022年7月，大會將適時向完成活動規則的參加者發放領奬通知

 

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責任編輯：余思嵐

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