【全民造星】雲浩影拍新歌《願望之翼》MV仙氣滿溢　Cloud追歌手夢放棄當OL【多圖】

▲ 雲浩影正式出道！

於《全民造星III》裡雲浩影（Cloud）憑著傻氣性格兼甜美外表，雖然最後未能入三甲，但雲浩影最後於觀眾投票獲第一。

比賽結束後，雲浩影獲廣告商垂青拍攝不少廣告，近日更獲得寰亞唱片的賞識，加盟旗下成為鄭秀文同門師妹，早前化身仙氣女神拍攝首個MＶ。

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上山下海拍MV

雲浩影日前為第一首派台歌《願望之翼》上山下海拍MV，Cloud清晨隨著MV拍攝團隊出發，搭船到小島上拍攝，一身白色紗裙仙氣逼人。導演湯駿業將山坡草原布置成睡房，360度風景有山有海，Cloud躺在大床上仰望遼濶的天空。

她說：「多謝團隊準備咗好多好靚嘅道具，連途人都走嚟影相打卡，然後竟然喺個山坡草地上搭咗間睡房出嚟，好神奇。雖然與蚊作伴，同埋咁多人圍住我拍嘢，但純大自然海景，瞓上床真係好舒服，無敵Staycation！」

Cloud直言第一首歌的第一位聽眾當然是媽咪，她說：「原本我想首歌做晒混音編曲，完整好晒先至畀媽咪聽，但佢成日追問我出歌未。我知無論點樣媽咪都一定話好，我做乜佢都大力支持，所以畀媽咪聽咗，果然話好聽，至於妹妹話等聽出街版本嘅驚喜。」

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比賽結束一年多，Cloud曾經返回原本工作崗位繼續做OL，但一直放不下心中的歌手夢，最後決定捉緊機會，落實簽定寰亞唱片。

出道第一首主打歌《願望之翼》，歌詞隱藏著她的故事和對自己的寄語，事前用另類方泓跟作詞人林若寧溝通，Cloud說：「我有好多嘢想講，但思緒有啲混亂，好難一言一語去講我嘅心路歷程，所以我寫咗一篇『日記』。因為我哋同林若寧好似網友，未曾見面，要將私密嘅一面同佢分享，有少少尷尬。佢睇完我篇『日記』再結合佢認識嘅我，寫出嘅歌詞，完全表達到我心裏想講嘅嘢。」

▲ 雲浩影參加《全民造星III》而入行。

Cloud續說：「我都喺呢首歌，留咗啲寄語畀將來嘅自己，希望將來無論如何，回望呢一刻嘅自己，記得初心。」而監製蘇道哲對音樂的堅持和品味，令Cloud非常放心。

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除了寄語自己勿忘初心，Cloud亦憑歌送給香港人，她說：「希望呢首歌令人有振翅高飛嘅感覺，香港人太耐無飛啦，希望帶畀大家有一種去旅行、身心自由自在嘅感覺。」