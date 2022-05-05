【母親節2022】母親節禮物提案　發聲相架提供錄製Voice Messaging服務

現代媽媽家庭工作兩邊忙，每天勞心勞力，壓力不少，如何在生活中找到平衡點，是媽媽們每天的重要課題。本周日母親節，作為子女也可為媽媽送上一份心意，或陪伴她過一個優雅療癒的假日。

【家品之選】媽媽們逛百貨店總愛逛家品部，搜羅一些媽媽摯愛的家品，大可順道營造優雅的家居。

發聲相架︰看似平平無奇的相架，也可化身為個人化禮物，LOG-ON的Manual Factory專區，現提供心聲錄製Voice Messaging服務，可把語音信息加入禮物中，MF客製雕刻相架更可自選設計及心意字句，即場以鐳射雕刻機製作，化作最窩心的母親節禮物！（個別定價/LOG-ON）

陶瓷壓紋餐具︰對於講究布置精美餐桌的媽媽，不妨為她選擇一套精緻陶瓷餐具，餐具來自印尼巴厘島，以手工壓出紋理，邊緣上呈現細膩的凹槽，系列的湯碗及沙律碗亦採用同樣技術，營造出紋理與圖案。增添藝術美感。（$245起/TREE）

【保健之選】媽媽們也要懂得享受MeTime紓紓壓，才可以保持心情舒暢和好氣息。按摩器、熱敷眼罩等紓壓好物，正好助媽媽消除疲勞。

NUKU-iii USB 溫活暖墊︰由40-60度之間設有3段溫度調節，有助促進血液循環，紓緩經痛及放鬆腰部等。厚度約3毫米，隱藏在衣服內使用也不顯眼。（$288/LOG-ON）

ITSU 眼輕鬆︰採用智能氣壓、揉壓穴位及震動按摩，有效放鬆眼部肌肉疲勞，設有4種按摩模式，以42°C最佳溫度熱敷眼部，促進眼周血液循環，改善黑眼圈，更附設藍牙喇叭。（$478/FORTRESS）

【和風之選】媽媽也愛文青風，還未可以去旅行日子，一作和風小物，或可讓媽媽回憶一下旅遊的樂趣。

職人手作︰日本京都聞名的Ayanokoji是純手工口金包專門店，其小鳥系列錢包由日本技師一針一製成，耐用輕巧，各款彩繪口金包設計雅致復古，收納隨身小物方便又實用，讓媽媽感受日式風情。（$198起/LOG-ON）

文創品牌SOU‧SOU︰同樣來自京都的人氣品牌，最為人熟悉的相信是其數字圖案產品，以獨特及顏色繽紛的圖案變奏出一系列質感小物和生活雜貨，當中結合美感與實用性的圍巾，是送給媽媽不錯的選擇。（售價待定/LOG-ON）

【手作工作坊】除了送贈禮品，也可陪伴媽媽一起做手作，重溫親子時光，製作貼心又實用的自家物品。

港彩瓷緣工作坊︰親手在瓷器餐具上畫朵花，既有紀念價值又實用！工作坊將會學習運用釉上彩技法，在一隻7吋的圓窩瓷碟上創作出個人的釉上彩，作品將放入窰爐高溫燒製，學員可在兩星期後取回作品。

地點︰誠品生活尖沙咀店３樓L313卡美士專櫃

報名︰kamex.boutir.com

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記者：李越樺