【酷狗馬馬杜】古天樂組天下一動畫公司　首部作品將登陸Netflix進軍國際

▲ 天下一動畫首部作品《酷狗馬馬杜》將登陸Netflix，老闆古天樂擔任執行監製。

電影公司天下一的老闆古天樂去年與美國兩家著名的電影及動畫公司合作炮製動畫作品《一家人大戰機械人》，在第49屆安妮獎中，橫掃8個獎項成為大贏家。

乘勝追擊天下一決定投資開設自家的動畫公司「天下一動畫（One Cool Animation）」，由古天樂擔任執行監製的首部作品《酷狗馬馬杜》（Marmaduke）將於香港時間5月6日登錄影音串流平台Netflix。

組動畫公司

古天樂首部投資動畫作品《一家人大戰機械人》於去年入圍《第94屆奧斯卡金像獎》「最佳動畫」，並於第27屆影評人之選頒獎禮（Critics’ Choice Awards）的獲「最佳動畫片」獎項，同時在第49屆安妮獎中，橫掃8個獎項成為大贏家。

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《一家人大戰機械人》是古天樂旗下的天下一公司聯同美國著名電影公司哥倫比亞影業（Columbia Pictures）、索尼動畫（Sony Pictures Animation製作，得到如此成績為古天樂和公司打下強心針，並決定開設主力製作動畫的分公司天下一動畫（One Cool Animation）。

登陸Netflix

天下一動畫首部作品、闔家歡動畫電影《酷狗馬馬杜》（Marmaduke）將於香港時間5月6日登錄影音串流平台Netflix。

故事講述主角大狗馬馬杜善良、為食又貪玩，從不被寄予厚望，怎料一天主人一家突然被傳奇冠軍訓狗師找上門，主動要求訓練馬馬杜，一人一狗究竟會擦出什麼樣的火花？

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金像男星助陣

電影除有Pete Davidson 聲演經典調皮大丹狗「馬馬杜」外，還有奧斯卡最佳男配角J.K. Simmons助陣，聲演馬馬杜於狗狗世界大賽中的主要對手「Zeus」。

為電影擔任執行監製的古天樂表示動畫改編自漫畫家Brad Anderson早期於報紙上的連載漫畫，自己很開心可以將這隻經典的可愛大狗動畫化，帶到電視上：「動畫是一個我好喜歡的領域，這是一部闔家歡的動畫電影，狗狗跟人類的關係從來都是非常緊密，希望大人小朋友也看得過癮，開開心心。」