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【立夏養生】立夏天氣轉熱易心神不寧　中醫師建議6項調護方式養身

保健美顏 15:54 2022/05/05

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立夏天氣轉熱易心神不寧，中醫師建議6項調護方式養身。

踏入立夏，氣候從潮濕向悶熱過度，飲食上應多吃哪些食材有助消暑解熱？註冊中醫葉碧群醫師在Facebook專頁發文，列出6項立夏時節應注意的調護方式，除飲食上需留意外，多運動、保持心境開朗等同樣重要。

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  • 少冷飲

醫師解釋，因春夏養陽，日常適合溫熱飲食。相反，寒涼冰冷之物會損人體陽氣，削弱機體抗寒能力，到冬季身體必定不耐寒。且寒涼飲食會傷腸胃，例如令消化吸收功能減弱，營養跟不上，盛夏時會消耗更大能量。

  • 清淡、健脾祛濕飲食爲主

氣候過度期，特徵為濕重於熱或濕熱夾雜，飲食上應盡量清淡，可吃鴨肉、鯽魚、蝦、瘦肉、食用蕈類例如香菇、蘑菇、平菇、銀耳等。或以中藥材煲湯，可選有健脾去濕作用藥材，例如淮山、芡實、扁豆、小米，能幫助身體排濕；利濕之物如薏米、赤小豆、玉米須、茯苓等也適用。至於胃寒人士，可加入生薑、陳皮，溫中理氣和胃，能清熱同時不過分寒涼致損脾陽。

  • 多運動

夏季太陽早升，約早上6點已天亮，人也應順時而起。透過平和運動呼吸吐納，排出體內蓄積一宿的濁氣，以助陽氣提升。同時可增加運動強度，因中醫有雲：「動則生陽」，活動時能更好升發陽氣，強健臟腑功能。若外出運動鍛鍊，適合在早晨和傍晚進行。

  • 精神調養

天氣酷熱時，容易心神不寧。因此，立夏時多重視精神調養，加強對心臟的保養。老年人要保持愉快心情，安閒自樂，切忌暴喜傷心。

  • 提防病從口入

夏季升溫同時濕度高，容易有腸道傳染病及皮膚病病發。要多注意夏季多發疾病的預防和保健。

  • 冬病夏治

醫師解釋此為中醫獨特治療方法，「冬病」指某些好發於冬季或在冬季加重的病變，如支氣管炎、哮喘、風溫性關節炎等病，會在夏季時有所緩解，要趁緩解季加緊治療。適當內服、外用一些方藥，如三伏天灸，可預防冬季舊病復發，或減輕症狀。

——————

內容獲「葉碧群 註冊中醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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