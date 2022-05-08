世界紅十字日　一同為身邊的人多行一步

每個人都可以在力所能及的範圍下幫助別人，一句簡單的說話、一個溫暖的笑容，都可以為正身處困苦的人帶來希望。今天（5月8日）是「世界紅十字日」，香港紅十字會誠邀公眾了解更多「小城．好事」，一同坐言起行，支援身邊有需要的人。



疫情持續兩年多，香港紅十字會按社會需要，推出不同的人道服務，為被遺忘的弱勢社群帶來曙光。面對第五波疫情，確診數字屢創新高，大批需要居家隔離的人士徬徨無助。香港紅十字會自今年二月起設立「抗疫同行熱線」，由職員及義工接聽電話，一星期七天為市民提供一站式最新的防疫資訊及心理支援服務。



抗疫同行 支援弱勢社群



熱線運作至今已接聽逾10,000個求助電話，除了為市民提供最新資訊，亦會了解求助者的需要以進行簡單評估，按緊急次序為最弱勢社群提供物資，或轉介其他所需的服務。



「致電熱線的確診市民大多缺乏適切援助，充斥焦急、憂慮的負面情緒。最深刻的是一位年約五十歲的女士在工作地點確診，不但被僱主要求即時停工，居於劏房的她更要照顧患有長期病患的丈夫。家裡只有一張『碌架床』，丈夫睡在下格，床邊便是廁所及廚房，迷你雪櫃裡僅剩數罐飲品及乾糧，食物只能維持一天。」香港紅十字會本地賑災服務署理經理王志浩（Terry）與他的團隊一直積極跟進求助個案，並協調物資運送工作。

▲ 香港紅十字會優先為在家隔離檢疫的最弱勢社群人士送上抗疫物資及必需品。

自二月起，香港紅十字會已為近9,000人提供應急物資。Terry坦言遇上很多相當令人痛心的本地個案求助，他認為應急物資及配套支援固然重要，但真正令一個人感到絕望的是被他人遺忘，認為沒有人幫到自己。Terry的團隊會按求助者的不同狀況安排合適的物資，在可行的情況下，亦會安排水果、麵包等新鮮的食物，希望這些貼心的小舉動會讓求助者感受到別人的關心。



Terry過去曾參與不同類型的本地及海外賑災工作，例如派駐約旦及印尼協助救災行動，經驗豐富。然而他當下直視疫情帶來的影響及社會需求，更確切感受到人與人之間互助的重要性。「雖然一通電話未必能令求助者煩惱盡消，但希望一刻的陪伴令他們知道，社會上仍有人正在關心他們。不少抗疫同行熱線的義工亦是抱負着這種感受和助人自助的信念，積極參與義務工作。」

▲ Terry 認為人道精神是要將心比己，正因我們對他人身處困苦有所感受，促使自己透過自身的力量幫助更多有需要的人。

今天（5月8日）是「世界紅十字日」，Terry希望藉此向同事及義工們表達由衷的感謝：「我們的義工團隊有不同年齡、階層及文化背景的人士，全靠大家通力合作，得以在緊急情況下為服務對象提供最合適的抗疫支援，亦有義工自薦在自己居住的社區協助派發物資，期望為所屬社區及街坊作出貢獻。全靠他們的無私付出，讓香港紅十字會的人道工作得以在艱難的情況下繼續開展。」



除了「抗疫同行熱線」，香港紅十字會在今年初亦曾派出賑災服務隊，夥拍社區夥伴，向葵涌區和中西區超過430位清潔工友提供個人防疫物資，以及講解疫情資訊及防疫方法，並推出「檢疫之旅同行計劃」及「聯繫愛計劃」，前者為在檢疫中心或酒店檢疫人士派發心理支援包及相關資訊，紓緩他們的負面情緒；後者為疫下喪親者提供個人和家庭的情緒輔導，以及殯葬安排的實務資訊。在1月至2月，香港紅十字會亦透過社區和學校網絡，每月為約2,000個低收入家庭及身體弱能學童家庭派發口罩及搓手液。今年5月，隨著學校陸續恢復實體課堂，學童需按指引每日在回校前進行快速檢測，香港紅十字會將為5,000名學童提供快速檢測包、口罩及搓手液。」

世界紅十字日「小城．好事」



每年的5月8日是「世界紅十字日」，用以紀念國際紅十字與紅新月運動始創人亨利．杜南（Henry Dunant）的誕生。全球各地的紅十字會及紅新月會均會在這一天透過不同方式，將他這種「勿以善小而不為」的人道精神傳承開去。



香港紅十字會今年以「我們的城市．我們的人道」為主題，準備了一系列活動，當中包括名為「小城．好事」的AR有獎遊戲，更聯同本地插畫師草日設計「世界紅十字日」漫畫，讓大家透過輕鬆的方式體驗人道精神。



立即瀏覽「世界紅十字日」活動網頁參與有獎遊戲，足不出戶都可以感受助人的快樂。活動網頁：http://link.redcross.org.hk/wrcd2022



（特約）