世界紅十字日 一同為身邊的人多行一步
每個人都可以在力所能及的範圍下幫助別人，一句簡單的說話、一個溫暖的笑容，都可以為正身處困苦的人帶來希望。今天（5月8日）是「世界紅十字日」，香港紅十字會誠邀公眾了解更多「小城．好事」，一同坐言起行，支援身邊有需要的人。
疫情持續兩年多，香港紅十字會按社會需要，推出不同的人道服務，為被遺忘的弱勢社群帶來曙光。面對第五波疫情，確診數字屢創新高，大批需要居家隔離的人士徬徨無助。香港紅十字會自今年二月起設立「抗疫同行熱線」，由職員及義工接聽電話，一星期七天為市民提供一站式最新的防疫資訊及心理支援服務。
抗疫同行 支援弱勢社群
熱線運作至今已接聽逾10,000個求助電話，除了為市民提供最新資訊，亦會了解求助者的需要以進行簡單評估，按緊急次序為最弱勢社群提供物資，或轉介其他所需的服務。
「致電熱線的確診市民大多缺乏適切援助，充斥焦急、憂慮的負面情緒。最深刻的是一位年約五十歲的女士在工作地點確診，不但被僱主要求即時停工，居於劏房的她更要照顧患有長期病患的丈夫。家裡只有一張『碌架床』，丈夫睡在下格，床邊便是廁所及廚房，迷你雪櫃裡僅剩數罐飲品及乾糧，食物只能維持一天。」香港紅十字會本地賑災服務署理經理王志浩（Terry）與他的團隊一直積極跟進求助個案，並協調物資運送工作。
自二月起，香港紅十字會已為近9,000人提供應急物資。Terry坦言遇上很多相當令人痛心的本地個案求助，他認為應急物資及配套支援固然重要，但真正令一個人感到絕望的是被他人遺忘，認為沒有人幫到自己。Terry的團隊會按求助者的不同狀況安排合適的物資，在可行的情況下，亦會安排水果、麵包等新鮮的食物，希望這些貼心的小舉動會讓求助者感受到別人的關心。
Terry過去曾參與不同類型的本地及海外賑災工作，例如派駐約旦及印尼協助救災行動，經驗豐富。然而他當下直視疫情帶來的影響及社會需求，更確切感受到人與人之間互助的重要性。「雖然一通電話未必能令求助者煩惱盡消，但希望一刻的陪伴令他們知道，社會上仍有人正在關心他們。不少抗疫同行熱線的義工亦是抱負着這種感受和助人自助的信念，積極參與義務工作。」
今天（5月8日）是「世界紅十字日」，Terry希望藉此向同事及義工們表達由衷的感謝：「我們的義工團隊有不同年齡、階層及文化背景的人士，全靠大家通力合作，得以在緊急情況下為服務對象提供最合適的抗疫支援，亦有義工自薦在自己居住的社區協助派發物資，期望為所屬社區及街坊作出貢獻。全靠他們的無私付出，讓香港紅十字會的人道工作得以在艱難的情況下繼續開展。」
除了「抗疫同行熱線」，香港紅十字會在今年初亦曾派出賑災服務隊，夥拍社區夥伴，向葵涌區和中西區超過430位清潔工友提供個人防疫物資，以及講解疫情資訊及防疫方法，並推出「檢疫之旅同行計劃」及「聯繫愛計劃」，前者為在檢疫中心或酒店檢疫人士派發心理支援包及相關資訊，紓緩他們的負面情緒；後者為疫下喪親者提供個人和家庭的情緒輔導，以及殯葬安排的實務資訊。在1月至2月，香港紅十字會亦透過社區和學校網絡，每月為約2,000個低收入家庭及身體弱能學童家庭派發口罩及搓手液。今年5月，隨著學校陸續恢復實體課堂，學童需按指引每日在回校前進行快速檢測，香港紅十字會將為5,000名學童提供快速檢測包、口罩及搓手液。」
世界紅十字日「小城．好事」
每年的5月8日是「世界紅十字日」，用以紀念國際紅十字與紅新月運動始創人亨利．杜南（Henry Dunant）的誕生。全球各地的紅十字會及紅新月會均會在這一天透過不同方式，將他這種「勿以善小而不為」的人道精神傳承開去。
香港紅十字會今年以「我們的城市．我們的人道」為主題，準備了一系列活動，當中包括名為「小城．好事」的AR有獎遊戲，更聯同本地插畫師草日設計「世界紅十字日」漫畫，讓大家透過輕鬆的方式體驗人道精神。
立即瀏覽「世界紅十字日」活動網頁參與有獎遊戲，足不出戶都可以感受助人的快樂。活動網頁：http://link.redcross.org.hk/wrcd2022
（特約）