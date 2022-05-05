【暖心印傭】外傭愛錫少主如親孫女引網民共鳴　港媽感恩：帶埋我女去過年冇問我拎錢

▲ 印傭放假帶少主一同外出慶祝節日，少主與其他姐姐樂也融融。

5月2日為印尼開齋節，而本港亦有不少印尼籍外傭趁同日為本港勞動節補假，而慶祝這個在印尼如同農曆新年的日子。有港媽僱主則在社交平台分享暖心故事，指家中的印傭姐姐，對其女兒猶如親生女般愛錫，連續多年都會在開齋節，帶囡囡外出「過年」。港媽又分享女兒與姐姐的朋友一同載歌載舞的影片，可謂樂也融融。

而帖文亦引起不少網民共鳴，有人表示家傭姐姐也會帶小朋友外出一同過節；有網民則回憶小時候，姐姐經常在放假時帶自己外出，與其他印傭姐姐一齊玩，「成班姐姐當我係公主，玩得好開心」。

港媽在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，表示「姐姐帶咗我女去過年，其實連續帶咗幾年，姐姐真係好錫我啲女，當佢哋係孫咁錫，帶佢邊度玩都唔會問我拎錢。」該港媽大讚姐姐不計較，且待人坦誠，因此對她頗為感恩。

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港媽又上載一條短片，片中女兒與印傭姐姐的朋友，在印尼文背景音樂中載歌載舞，頗為歡樂。

帖文贏得不少網民讚好。有人也分享，自家印傭同樣會帶小朋友一同外出放假「我個姐姐都係放假都帶埋我細囡去跳舞，成班跳舞朋友都咁錫我個囡。呢啲真係幸運又感恩」；「我姐姐今日都帶BB去街街，同朋友過節，玩都勁開心，我又可以抖下」；「我之前個姐姐放假都帶埋我個女，又買勁多野返屋企」。

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有網民則想起兒時與姐姐共渡的歡樂時光，「我諗起細個湊我嘅姐姐，由於我爸媽一星期七日都返工，佢成日帶我出去放假。真係成班姐姐當我係公主，佢地冇比鮑參翅肚我，什至教我用手食飯。冇城堡只有紙皮，冇電視但唔知點解玩得好開心，仲要玩到攰佢自己出錢搭的士返去。我媽成日鬧佢帶我去污糟地方食污糟野，但其實我次次去都玩得超開心。」

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責任編輯：王明芳