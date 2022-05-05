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【特別探訪】明日起26間公院非急症病房恢復特別探訪　一文看清探訪要求

社會 14:33 2022/05/05

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

明日起26間公院非急症病房恢復特別探訪，一文看清探訪要求。（資料圖片）

醫管局轄下26間醫院明日（6日）起會恢復非急症病房及部門的特別探訪安排，包括26間醫院的非急症病房及部門，例如療養或康復病房，但接收新冠病人的病房/病格除外。

即看探訪要求及26間醫院可獲探訪部門

    點擊圖片放大
    +5
    +4

醫管局指，在探訪前相關醫院職員會致電家屬，講解有關安排及進行預約登記，家屬無須額外致電醫院。在具體安排上，每名病人在每星期可獲安排1至2次的探訪，每次可有1名已登記的訪客，進行1小時的探訪。

不過要留意，醫管局對探訪人士有新冠疫苗接種及檢測要求，包括須接種兩劑新冠疫苗、在探訪前48小時持核酸測試及24小時前快速測試陰性紀錄；另外，出現發燒、呼吸道疫病等徵狀、孕婦及12歲以下兒童不能進行探訪。

同時，亦須填寫健康申報表、進入公立醫院時須掃描「安心出行」二維碼，65歲以上人士、或使用「安心出行」有困難的殘疾人士，可獲豁免使用。

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記者：李榮忠

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