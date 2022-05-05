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【天氣預測】立夏天晴炎熱最高氣溫錄約29度　中醫教夏天宜食酸味蔬果

社會 14:29 2022/05/05

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

立夏天晴炎熱最高氣溫錄約29度。（陳靜儀攝）

今日（5日）是二十四節氣的「立夏」，標誌着夏天的到來。天文台表示，今日大致天晴。下午炎熱。吹和緩偏東風。時值春夏交替之間，醫管局中醫部提醒，可適當吃酸味食物，能生津解渴，健胃消食。

天文台指，今日氣溫介乎在23至29度。京士柏過去1小時，錄得的平均紫外線指數是8，代表強度屬於甚高。

天文台展望，一股偏東氣流會在未來數天影響廣東沿岸。而高空擾動會在週末期間及下週初為廣東帶來驟雨。預料一道低壓槽會在下週中後期為華南帶來不穩定天氣，該區會有大驟雨及狂風雷暴。

根據九天天氣預報，本港周六（7日）大致多雲，短暫時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。市民佛誕假期期間出行要帶注意帶備雨具，此後一星期亦持續有雨，下周三（11日）局部地區有雷暴。未來數日氣溫維持在約25至29度。

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醫管局中醫部表示，立夏時節，自然界的變化是陽長陰消。春夏交替，相對人體臟腑，此時肝氣漸弱，心氣漸強，所以飲食原則是增酸減苦，補腎助肝。天氣漸熱後，人體出汗多易失津液（水份），可適當吃酸味食物，如番茄、檸檬、草莓、葡萄、山楂、菠蘿之類，酸性收斂，既可預防流汗過多而耗氣傷陰，且能生津解渴，健胃消食。

因應夏天屬火，火氣通於心，故夏季與心氣相通 。養心，就要靜養，避免大量出汗，因汗出易傷陽。同時，立夏之後，應順應自然界晝長夜短的變化，睡眠應注意「晚睡早起」，以順應天地的清明之氣。午時心經當令，故可增加適當的午休以養心。午睡一般以半至一小時為宜，即便睡不到，閉目養神也有好處。

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記者：黃穎津

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