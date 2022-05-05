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金像導演楊紫燁舉行簽書見面會　《心之旋律》法國原版《閃亮的歌聲》重映

娛樂 14:39 2022/05/05

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金像導演楊紫燁將在本周六（5月7日）於高先電影院舉行《昨日的影 今日的光——粵語片劇照風華半世紀》簽書會。

楊紫燁執導的《穎州的孩子》（The Blood of Yingzhou District） 獲第79屆奧斯卡金像獎「最佳紀錄短片獎」、《仇崗衛士》（The Warriors of Qiugang）獲第83屆奧斯卡金像獎「最佳紀錄短片獎」提名，2011年楊導演更獲邀擔任奧斯卡金像獎評委。

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書中收錄逾400張三藩市世界戲院大堂劇照，見證粵語片的輝煌歲月，並邀來一眾電影人、影評人、學者包括：導演羅啟銳、作家邁克、呂大樂教授等，各自撰文憶昔，並採訪多位名人包括粵劇名伶阮兆輝，論及舊香港的觀影體驗、粵語片製作的軼事，以至華人如何在世界各地透過電影連結，與一幀幀珍貴劇照遙相呼應，懷緬粵語片半世紀的光影風華。

《昨日的影 今日的光——粵語片劇照風華半世紀》簽書會於5月7日下午3時至4時舉行，屆時楊紫燁導演會在高先電影院一樓大堂出席簽書見面會，顧客憑收據可到場取書及簽名。 

另外，母親節當日（5月8日），高先電影院將上映今屆奧斯卡大贏家《心之旋律》（Coda）原版、法國勵志溫情喜劇《閃亮的歌聲》（La Famille Bélier），陪觀眾重拾家的溫暖，只映一場。

撰文 : TOPick柴犬出動

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