【死因研訊】北角校巴溜後撞斃5途人死因續訊　司機曾以身體阻擋不果被撞致頭嘴流血

▲ 證人李玉蘭。（林宇翔攝）

2018年北角發生車禍，校巴疑未被拉好手掣溜後至熙和街衝上行人路，造成5名途人死亡。死因研訊今（5日）續，庭上讀出印度裔司機的書面供詞指，事發日他駕車途經現場，目擊肇事校巴慢速向下行，其間越過校巴司機。校巴司機曾嘗試用雙手及背靠校巴阻擋校巴前進不果，反被校巴撞倒致頭及嘴流血。印度裔司機稱期間曾大叫警告途人遠離校巴。

涉案校巴公司、溢興旅運有限公司東主李玉蘭作供稱，涉事校巴司機吳耀宗自2018年起受僱，駕駛態度一直良好，從未被人投訴。李指，吳事發當天如常完成早上工作便駕車離開，並無異樣。李續指，涉事校巴事發前1個月曾驗車，並更換全數車輪，性能沒有問題。

另1校巴司機鍾國輝作供稱，他與涉案校巴司機吳耀宗並不相識，但會閒談數句。事發時涉案校巴原停在鍾的校巴後方，惟吳隨後繞過鍾的校巴，並泊在出事位置後離開校巴。鍾指，吳離開期間，未有人干擾過肇事校巴。

死因研訊主任讀出印度裔證人Singh Balwinder的書面供詞指，當日Singh 沿堡壘街駕車至長康街路口時，看到涉案校巴慢速向下行，其間越過校巴司機。

Singh目擊該校巴司機曾嘗試用雙手阻擋校巴前行，但未能成功，於是再背靠校巴，但仍未能阻止校巴前進，反被校巴撞倒，面色變紫，頭及嘴均流血，一度不省人事，其後恢復知覺。Singh指曾大聲發出警告，讓途人遠離校巴。

5名死者為YIP WILLY（又名葉慶華）（男、89歲）、楊文根（男、77歲）、何玉珍（女、80歲）、梁洪（男、83歲）及陳瑞意（女、70歲）。死者均為退休人士，事發於2018年12月10日下午1時54分，在北角長康街、英皇道與熙和街交匯處發生。

聆訊今（5日）午續。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟