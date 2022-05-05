【商場速報】信和集團與Tesla於全港增設6個超級充電站　一文看清充電地點

信和集團宣佈今年內將陸續於旗下物業增設Tesla 充電設施，為一眾車主提供更快更流暢的充電體驗。

信和集團與Tesla一向積極推廣電動車使用，以配合政府的政策，同時推廣可持續發展能源。首個奧海城超級充電站於 2016年啟用後一直深受電動車駕駛人士歡迎，最近完成升級工程、採用最新V3 Supercharger 的超級充電站亦已正式啟用，共設11個超級充電及目的地充電器。

而今年內信和集團與Tesla亦將陸續於旗下物業包括藍灣廣場、中港城、屯門市廣場，以及集團新建項目元朗One North、黃竹坑Landmark South、及香港富麗敦海洋公園酒店增設Tesla 充電設施，位於藍灣廣場的充電站更將為Tesla在本港的第50個充電站。

信和集團資產管理董事蔡碧林相信，覆蓋全面的充電站網絡是推動電動車發展的關鍵，因此信和集團一向積極透過與不同業務夥伴合作，於旗下物業擴大電動車充電站的覆蓋範圍，並計劃於2022年將電動車充電器的數量大幅增加67% 至超過1,400個。Tesla為集團的長久合作夥伴，我們很高興能與他們進一步合作，繼續攜手推廣綠色運輸。

Tesla香港、澳門及台灣地區區域總監范菁怡表示，Tesla 一直以推動全球轉向可持續能源為使命，直至目前為止香港Tesla充電網絡已遍布全港十八區，覆蓋住宅、工商業⼤廈、商場、酒店等不同熱點。隨著本地日漸普及的電動車發展，Tesla 將會在下半年積極擴展更多充電站​，進一步完善車主充電體驗。

為向公眾進一步推廣使用電動車對環境可持續發展的好處，信和集團與Tesla合作於旗下商場舉行巡迴電動車展及教育活動，讓駕駛人士親身感受電動車的優點及最新充電技術，並設有兒童駕駛學院讓小朋友體驗駕駛兒童電動車。首場活動於現已於奧海城2期舉行至5月9日，未來數月將陸續移師藍灣廣場及屯門巿廣場等。

責任編輯：羅嘉欣