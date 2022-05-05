【復課】Teams免費支援快測結果匯報服務　盼助學校快速更新學生快測數據

▲ Microsoft香港今日（5日）宣布推出快測結果匯報服務，助教師更快更新學生提交資料。（Microsoft香港提供）

全港學校自上月底起陸續恢復面授課堂，師生每日返學前須做快速測試，Microsoft香港今日（5日）宣布推出Teams快速測試結果匯報服務，支援本港中小學、幼兒園及高等教育機構，在符合最新社交距離措施下，恢復面授課堂及教學活動，支援快測匯報服務現已免費開放予Teams教育版的學校訂戶使用。

Microsoft表示，運用Teams教育版附帶免費功能，教師可快速更新學生提交的快測結果，彙整及提交報告予校務處及教育局，形容有關操作簡單易用，無需額外設定或附加費用，學生快測資料將得到妥善保管， 教師及學校行政人員亦可透過電腦、手提電話及平板電腦查閱資料，以便管理。翻查政府早前公布，學校快測陽性個案，須呈報至衞生署衞生防護中心網站。

除免費支援快測匯報，Microsoft亦免費開放予學校使用Teams教育版及Office 365讓學校使用，亦可以根據學校個別需求作出相應調整，以減低疫情對學校的影響，例如管理分階段恢愎面授課堂、應對突發停課，以及實踐混合式教學、課外活動、校務管理及溝通聯繫等。

Microsoft香港公共事業部總監張苑瑩表示，在這個充滿挑戰的時期，協助學校減少處理大量數據和快測報告所帶來的額外工作負擔，是其首要任務，盼借助新推出快測報告服務，幫助學校克服在恢復面授課程期間所遇到的困難，並讓學生能以更簡單、有效的方式呈報測試結果。Microsoft示範影片請【按此】

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責任編輯：馮琪雅