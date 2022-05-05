【東鐵過海】會展站5.9開放日兩時段派5,600張飛　數分鐘即被一搶而空

▲ 會展站5.9開放日兩時段派5,600張飛，數分鐘即被一搶而空。（陳靜儀攝）

東鐵敲定5月15日可過海，成為本港第四條過海鐵路，而新建的會展站及金鐘站擴建部份將同日啟用，通車後由紅磡經會展直落金鐘站只需7分鐘。隨着東鐵綫延伸到港島，全新的會展站將於5月9日舉辦開放日，讓市民入內先睹為快，名額5,600個，已被一搶而空。

港鐵宣布，市民可透過「MTR Mobile」及「THE GULU」手機App，免費領取會展站開放日入場券，名額共5,600個，每個名額容許最多4人同時入場。會展車站沿用港鐵的特色紙皮石馬賽克磚牆，主色以綠色混搭灰色，象徵着維港海水的顏色。另一個「打卡位」位於車站大堂至月台的梯間，展示1,200幅由本地藝術家梁志和拍攝的海港相片，猶如將車站置身於海浪、色彩與浮光變化之中。

今日（5日）下午２時市民可以開始在「MTR Mobile」「搶飛」，Facebook專頁「縱橫巴士綫」表示，開放後不用1分鐘就被一掃而空，港鐵在2時12分宣布，「MTR Mobile」會展站開放日免費入場券已經全部派發完畢。

▲ 市民可透過「MTR Mobile」及「THE GULU」手機App，免費領取會展站開放日入場券，名額共5,600個

至於在下午3時開始派發的「THE GULU」，同樣不用數分鐘亦被一掃而空，TOPick記者在3時許登入，「THE GULU」上顯示會展站開放日免費入場券，同樣被「搶哂」。

▲ 市民可透過「MTR Mobile」及「THE GULU」手機App，免費領取會展站開放日入場券，名額共5,600個

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記者：李榮忠