【街市AK】豬肉檔型男阿威視豬肉切割員為終生事業　兩孩爸爸放假煮飯煲靚湯

▲ 荃灣豬肉檔阿威爆紅，背後卻是一名熱愛工作的暖男爸爸。

近日，荃灣街市有型男店員出沒在豬肉檔，吸引不少街坊到場合照之餘，還有粉絲在網上為他開設facebook群組「荃灣鮮肉AK應援團」，未到一日，已有逾800名位網民加入該群組！今日TOPick尋找位於新村街的「鮮味豬肉檔AK」，了解他更多背後故事！

▲ 荃灣新村街型男員工阿威。（文子健攝）

視豬肉切割員為終生事業

這名貌似mirror成員AK的36歲金髮男員工，名叫阿威，即使戴了口罩仍阻擋不到他粗眉大眼的神邃，他大受街坊歡迎，不少街坊都到場買豬肉，順便與他「打卡合照」。TOPick訪問阿威時，他指自己在「豬肉檔」已從事6年，由以前做地盤到「砍豬肉」，阿威表示十分喜歡這份工作的手藝。

當初自己想學一門手藝，經過街市時見到賣豬肉的店舖時，都很想去學習，因為自己都喜歡「揸刀」，所以就入了這一行去學習。

阿威表示已視豬肉切割員為終生事業，「由學徒到現在，師傅教的東西都很用心，所以我都希望把師傅所授教的，去教導其他想學的人。」他並不希望手藝「被收埋」，皆因這門手藝都賣少見少，很難學習，因此阿威希望可以慢慢教導下一輩，熟悉這一份職業。

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豬肉檔型男外表大受歡迎

一頭金染髮、粗眉大眼，紋身、以及戴有銀頸鍊的阿威對於被廣泛報道，他表示從來沒想過會被受歡迎：「其實很尷尬，但都好開心，因為沒有試過有這個經歷，當作一個體會！」他續指，每天都有不同「粉絲」前來合照，「走過來合照的人都有很多，多數都是買完豬肉跟我合照。」

▲ 訪問當日，有不少街坊到場找阿威合照，以及拍下阿威的工作照。（文子健攝）

街坊門都大讚阿威靚仔，問道阿威，聽過最多人讚他像哪個明星，阿威指聽得最多是羅志祥及沈震軒，門外更不時有不同街坊路過「偷偷望，偷偷看」，拍下他型男的一面。阿威靚仔型男的外表，還令生意額上升了兩至三成，甚至有網民在網上開設了應援團，阿威笑言指：

當幫自己集郵！

暖男爸爸 愛為家人煮飯煲靚湯

阿威亦有大方回應自己的感情狀況，他現在已婚，還有兩個小朋友。型男的背後還是一名暖男爸爸，他表示自己放假時都喜歡在家中「煮飯」，還會為家人煲湯，大時大節還擔任起大廚一職，為家人烹飪。



閒時還會與朋友一起龍虎舞獅，甚至會教導小朋友玩龍虎舞獅。喜歡煮食的他，平日都教街坊及客人煲湯，熱愛工作的他盡責又盡心，敬業樂業，得到不少街坊的歡心。

網民大讚靚仔兼好人

阿威突然爆紅，皆因在4月下旬有位荃灣街坊去新村街豬肉檔，驚喜大發現阿威的存在，開心跟阿威自拍打卡，更將相片上載於facebook群組「荃灣人」，引來網民熱議，不少網民指店員似「AK江𤒹生」、「MC張天賦」等男星，甚至另有女網民發帖專登去幫襯惜撲空。

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樓主當時表示「平時少去買餸，真係冇諗過會有咁靚仔嘅豬肉佬。」，還有網民指該店員服務態度很好，大讚「呢個靚仔得嚟仲幾好人，上次買豬肉教埋我煲湯」。樓主昨日（4日）更開設了facebook群組「荃灣鮮肉AK應援團」，未到一日，已有逾800名位網民加入該群組。

無論你係前夫定前妻，都歡迎加入，召集所有人搵佢買豬肉，一齊煲爆個場佢，開心share更多鮮肉照。

版主更發起投票，讓大家按emoji去投票阿威像哪一位明星，暫時最多人選台星羅志祥小豬，之後似鏡仔Anson Kwong，其次是郭富城，最少人選MC張天賦。

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記者：蕭雅文