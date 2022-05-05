【MM730】Sica遭媽媽爆料「出賣」　踢爆喜歡Marco@P1X3L戀情浮面？

▲ Sica暗戀Marco，還是地下情曝光？

ViuTV節目《MM730 - 男女自然觀察學會》由岑珈其、P1X3L成員歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）、許寶恆（Alice）、楊安妮（Win Win）及何洛瑤（Sica）擔任主持。

「女人心海底針」、「點解男友放假寧願約班朋友」等等男女大不同的既定思想常成為社會熱話。節目將會在生活層面上探討男女在不同情景下的選擇與取向，帶大家看透火星男與金星女價值觀上的大不同。

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在第5集，主持們將於節目內與觀眾齊齊預先慶祝母親節，提醒大家記得向母親表達愛意，及多抽時間陪伴至親。六位主持大騷小時間同媽媽的合照，並即場致電給各母親示愛。

其中，George向其媽媽承諾會多一點陪伴她食飯，多陪伴她行街，及俾心機工作。

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Sica媽媽是「姜糖」

Sica致電媽媽時透露媽媽是忠實「姜糖」，最喜愛看姜濤吃東西。Sica媽媽也不甘示弱，大爆Sica喜歡Marco，惹得大家起哄。最後害羞的Sica借用《蒙著嘴說愛你》一歌中歌詞｢只有愛恆久不枯｣，向媽媽表達愛意，場面感動溫馨。

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