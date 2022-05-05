  • 28°C
香港時間 : 2022505日 (週四) 16:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MM730】Sica遭媽媽爆料「出賣」　踢爆喜歡Marco@P1X3L戀情浮面？

娛樂 16:13 2022/05/05

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

Sica暗戀Marco，還是地下情曝光？

ViuTV節目《MM730 - 男女自然觀察學會》由岑珈其、P1X3L成員歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）、許寶恆（Alice）、楊安妮（Win Win）及何洛瑤（Sica）擔任主持。

「女人心海底針」、「點解男友放假寧願約班朋友」等等男女大不同的既定思想常成為社會熱話。節目將會在生活層面上探討男女在不同情景下的選擇與取向，帶大家看透火星男與金星女價值觀上的大不同。

最新影片推介：陳山聰專訪

在第5集，主持們將於節目內與觀眾齊齊預先慶祝母親節，提醒大家記得向母親表達愛意，及多抽時間陪伴至親。六位主持大騷小時間同媽媽的合照，並即場致電給各母親示愛。

其中，George向其媽媽承諾會多一點陪伴她食飯，多陪伴她行街，及俾心機工作。

【全民造星IV】Sica瘋癲狂放背後信心不足　何洛瑤：正在學習和自信相處

Sica媽媽是「姜糖」

Sica致電媽媽時透露媽媽是忠實「姜糖」，最喜愛看姜濤吃東西。Sica媽媽也不甘示弱，大爆Sica喜歡Marco，惹得大家起哄。最後害羞的Sica借用《蒙著嘴說愛你》一歌中歌詞｢只有愛恆久不枯｣，向媽媽表達愛意，場面感動溫馨。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星IV】梁祖堯B組成員Sica演出仆倒　臨危不亂執生獲花姐讚叻女　
10:49 2021/12/03
【全民造星IV】梁祖堯B組成員Sica演出仆倒　臨危不亂執生獲花姐讚叻女　
【全民造星IV】B組落敗Sica被淘汰網民暴動　質疑失準方方「永續」晉級30強資格
12:18 2021/12/08
【全民造星IV】B組落敗Sica被淘汰網民暴動　質疑失準方方「永續」晉級30強資格
【全民造星IV】還我系列Sica+Ash+阿妹各有發展　花姐暗示阿Gao當《造星IV》女團隊長？　
12:38 2022/01/12
【全民造星IV】還我系列Sica+Ash+阿妹各有發展　花姐暗示阿Gao當《造星IV》女團隊長？　
【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice「Yolica」挑戰COLLAR　網民：我哋想要嘅妹豬團【多圖】
13:12 2022/02/08
【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice「Yolica」挑戰COLLAR　網民：我哋想要嘅妹豬團【多圖】
【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice稱母親是最強後盾　YOLICA：不想做正統女團
17:38 2022/05/03
【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice稱母親是最強後盾　YOLICA：不想做正統女團

你可能感興趣

【全民造星IV】梁祖堯B組成員Sica演出仆倒　臨危不亂執生獲花姐讚叻女　
10:49 2021/12/03
【全民造星IV】梁祖堯B組成員Sica演出仆倒　臨危不亂執生獲花姐讚叻女　
【全民造星IV】B組落敗Sica被淘汰網民暴動　質疑失準方方「永續」晉級30強資格
12:18 2021/12/08
【全民造星IV】B組落敗Sica被淘汰網民暴動　質疑失準方方「永續」晉級30強資格
【全民造星IV】還我系列Sica+Ash+阿妹各有發展　花姐暗示阿Gao當《造星IV》女團隊長？　
12:38 2022/01/12
【全民造星IV】還我系列Sica+Ash+阿妹各有發展　花姐暗示阿Gao當《造星IV》女團隊長？　
ViuTV 爸媽心聲 家庭教育 家庭關係 綜藝節目 母親節 歌手 葉振弘 何洛瑤 姜濤

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影