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【第五波疫情】本港今增321宗確診　累計個案達119.3萬【不斷更新】

社會 16:25 2022/05/05

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（左）和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片）

本港確診個案連續數天維持約300宗水平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（5日）出席記者會，交代最近疫情。

歐家榮表示，本港今增321宗確診，當中148宗屬核酸陽性，173宗屬快測陽性個案，累計逾119.3萬宗確診。而確診個案中，包括17宗輸入個案。

另外，再多一間早前曾出現個案的安老院舍呈報多一宗個案，涉及一名院友。

【16：35】

再多26宗學校呈報陽性個案，涉及24名學生及2名職員，分別來自25間學校。【詳情即看：下一頁

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記者：黃小冰

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