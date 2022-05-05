【正能量】青協舉辦線上跑供情侶或2人組隊報名　即日起至5月20日接受報名

▲ 陳家豪（右）和姚潔貞（左）於開跑前一起「搞鬼」熱身，非常溫馨。

香港青年協會社區體育部舉辦線上跑「Stand By U2 RUN」，歡迎情侶或2人組隊，以「相遇」或「陪伴」方式跑步，自行設定不少於5公里的跑步路線，期望連繫彼此，激勵對方。詳情可瀏覽網站。

線上跑「Stand By U2 RUN」即日起至5月20日接受報名。如在5月31日前完成跑步挑戰及上載跑步記錄至指定網站，便可獲得至少10項豐富「刻骨銘心戀戀金銀情侶或即將成為情侶套餐」禮品。是次項目收益將作為青少年體育發展之用，讓更多弱勢青年得到參與運動訓練及賽事的機會。

香港運動員兼教練陳家豪和姚潔貞以「長跑夫婦」身份報名今次活動，並以「陪伴」方式完成5公里的跑步路線。他們過去相伴跑過無數公里仍未停步，希望透過活動鼓勵大家支持本港運動發展，為更多年輕運動員提供資源。他們同聲表示︰「今次活動可以將跑步當拍拖，路線輕鬆之餘又能幫助本地體育發展，絕對是一舉兩得。」

「體壇夫婦」香港足球代表隊成員梁冠聰和太太郭海儀，平時亦十分關注本地運動發展。他們認為這活動可激勵自己與另一半共同努力，「今次跑步有共同目標，向同一方向進發；感覺2人一起跑，可以走得更遠，就像人生一樣。」

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記者：黃穎津