【第五波疫情】新增26宗學校陽性個案　本港再多5人病歿

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。

本港今日（5日）新增321宗確診個案，包括17宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

歐家榮表示，今日逾2,300間學校復課，共26宗學校呈報陽性個案，涉及24名學生及2名職員，分別來自25間學校，包括1間幼稚園、13間小學、11間中學。他說，有6名學生在假期後沒有上學，有11人今早採樣，其餘10人是昨日採樣。

另外，公立醫院再呈報多5宗個案，病死率是0.76%，今波累計共9,120宗死亡個案。李立業指，現時仍有1,068名病人留醫，再1多人危殆，3人嚴重，目前有4人在深切治療部留醫；昨日再多152名病人康復，99名病人已出院。

當局再呈報5宗患者離世，5人均在昨日離世涉及2男及3女，其中4人年齡分別介於86歲至97歲，其中1人為院友，當中3人沒有打針，有1人已打了一針，有1人已打了兩針。

李立業表示，昨日有一人未清楚年齡，因為他在5月2日凌晨於街上被發現神智不清，被送往明愛醫院急症室，有嘔吐，昏迷指數及血壓高，曈孔不對稱，有腦出血徵狀，而且在入院檢測對新冠病毒呈陽性，送往廣華醫院腦外科病房，病情不斷惡化，惟延至昨日不治。

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記者：李榮忠