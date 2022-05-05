【選科抉擇】中大畢業公屋仔憶當年棄選醫科決定　發文勸應屆DSE考生慎選科

▲ 揀科為興趣還是為錢途呢？

2022年DSE（香港中學文憑考試）正進行得如火如荼，到下週六（14日)就會完結，到7月就會放榜，無論成績如何，考生都要為前途作出打算，而大學選科更是最苦惱的問題。有一名中大畢業生就以過來人身份，在Facebook專頁CUHK Secrets寫下勸世文，呼籲各位考生夠分讀神科的話:「唔該唔好嘥」。

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樓主先交代自己的背景，他自言自己是公屋出身，小學至中學年年都考全級頭十名，不過他非勤力之人，靠天資聰穎而考到高分，他說:「本身成日打機，考前一個月先抽一半時間溫書。」到放榜時夠分讀醫，不過英文成績只有4感到自卑，而班主任指他性格孤癖不適合讀醫，他亦自覺自己讀不來，所以就算夠分入神科都沒有選讀，父母有點失望，但沒有說什麼。

▲ 有人做醫生為理想，有人做醫生為錢途，各取所需。

樓主最後選了相對容易的科目，他表示大學生活過得相當愉快，皆因4年都是「hea住讀」，分數夠畢業，現在出來工作人工尚算不錯，雖然不是dream job，但未算好辛苦，而且家人生活都改善了，聽落相當不錯，可是樓主卻突然後悔當時沒有讀醫，因為他的工作只能令他成為中產，而不是上等人，他認為自己的人工與地位跟醫生差一大截：

其實喺香港做咩工都係冇work life balance，一個禮拜得一兩日day off，但人工同地位差醫生一大截，本身可以做上等人，而家最多做個中產

家人得知他的想法後，又後悔又怨埋自己為何當初不逼他讀醫，他表示可能因為自己是公屋出身影響了思維：

果然公屋仔窮人思維就係驚呢樣驚個樣唔敢去搏，最後都係飲恨。

勸世長文發表後，另一位網友投稿回應，他自稱是醫生，認為對方為「錢途」而揀科沒有錯，他自言都是困家庭出身，讀醫是想改善家人生活:

社會好鍾意放啲無謂嘅包袱喺人身上，醫生護士一定要好有熱誠、好想幫人、要捨己為人，有啲人會話冇熱誠唔好讀medic，對我嚟講係nonsense(廢話)。

他認為自己沒有捨己為人的大志，但自問做足本份：「我係為錢讀medic，係冇嗰種捨己為人嘅心態，但我會盡力幫每個病人，同病人／家屬解釋清楚情況，有咩急事都會留低處理先，亦都有讀專科增進自己（不過當然都係因為讀專科搵錢多啲），對每個病人都問心無愧。」有部份網民留言覺得為賺錢而讀醫沒問題，只要行醫時不要為了錢而影響職業道德便可以；亦有人認為人生不只向錢看，工作沒有熱情很難長做。

亦都有讀HKU法律神科的網友留言指樓主DSE夠分入神科，都唔一定讀得掂。就算讀得掂，都好辛苦，唔會係輕鬆錢，on call 36小時都幾難捱，而且份工牽涉人命，唔錯得，都幾大壓力。反而如果唔讀神科，人生可能會更加輕鬆：「其實你人工ok份工又唔辛苦，已經算好好。」

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責任編輯:陳麗薇