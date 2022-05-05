【IB攻略】善用暑假最後黃金期備考　IB中文科專家教3大準備計劃

▲ IB準考生們可以趁暑期備考。（iStock圖片）

隨著IB中文考試的結束，DP一年級的學生們也迎來了他們備考的暑假，很多學生可能還沒有想好要怎樣充分安排這個假期的時間，今天的這篇文章就針對這些新一批IB準考生們提出一些暑期中文練習建議吧！也希望能幫助大家抓住打好中文基礎的最後黃金時期，在下一學年到來之前順利踏上新一層台階！

熟悉各類不同的文體

常用的文學和非文學文本有哪些？當提出這個問題的時候，同學能不能浮現出一些典型的文體，並且對他們的風格、目的以及慣用的寫作手法有明確的瞭解呢？ IB中文考試每年的文體都在不斷變換，只有熟悉不同的類型才能夠在考試時游刃有餘。建議同學們可以從老師平日列出來的各類文體入手，從past paper中按類型一一挑選出來，進行練習，並且讓老師批改，來了解自己的弱點和不足之處。以不同的文體作為分類，不僅能夠提升學生對不同寫作手法效果的理解，鍛鍊尋找手法的敏感度，也可以讓大家更清晰自己擅長的方向和類別。

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把每篇文章寫到自己最滿意的程度

除了開始練習不同的文體之外，文章的質量也非常的重要，因為平常如果我們沒辦法寫出高水平的分析文，那麼考試就更不可能一下突飛猛進達到要求。因此，反覆謄文也是必不可少的一個步驟。同學們可以整理出過往寫過的分析文本，然後重新釐清思路，列框架選例子，把之前不足之處梳理一下，重新再修改完成一遍。多次謄文能夠把文章自己想表達的部分盡可能地變成書面語言，也是鍛鍊大家表達能力的好機會！反覆謄文中，還可以鍛鍊自己的書寫能力，能夠提升寫作的速度和卷面的美觀度。

將必讀的文學文本精讀一遍

不論是中文IO或者是中文Paper two的準備都離不開對文學文本作品的分析解讀。很多的學生對規定的必讀文學文本還是一知半解，就要開始準備考試，這樣的分析效果顯然只能差強人意。為了讓下一年不至於匆匆忙忙，同學們可以在暑期的空閒，把這些必讀的文本當成茶餘飯後的休閒書籍來閱讀，熟悉內容，偶爾用筆記記下一些覺得印象深刻的情節和手法。這樣的閱讀過程能夠加深大家對文本的解讀，同時也不會將閱讀變成一種壓力和任務，是假期複習的不二之選！

磨刀不誤砍柴工，在備考最後一年的壓力撲面而來之前，不要慌了陣腳，更不能渾渾噩噩，提前做準備和計劃，將目標分散到每一天來執行，才能真正減輕下一年的負擔。也希望所有的同學們都能夠有一個充實而快樂的暑假！

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載。

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