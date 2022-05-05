【天價收費】綠置居柴灣蝶翠苑管理費每呎3.7元　320呎一房戶近1,200元

▲ 綠置居柴灣蝶翠苑管理費，高達每呎3.7元。（N Violet fb圖片）

綠置居柴灣蝶翠苑最快今年第三季交樓，房委會公布屋苑管理費水平，平均每呎3.7元，各單位每月管理費由710元至1,182元不等。房委會強調，綠置居的管理費按收回成本原則計算，以支付每月營運開支總額。

蝶翠苑單位面積由187至312平方呎，只設開放式及一房間隔，單棟樓共828伙，2019年推售，賣98萬至207萬元不等。可是作為資助出售房屋，大廈不設會所設施，管理費水平卻跟私樓看齊，平均每呎3.7元。

屋苑管理費主要支付駐屋苑管理／技術人員費用、保安費用、潔淨費用、維修和修葺費用（包括景觀美化費用）、電費、水費、核數費、保險費、物料、文具及制服費用、拖車費及雜費等。

房委會強調，綠置居的管理費按收回成本原則計算，以支付每月營運開支總額。該屋苑的管理費是根據公契條文以估計營運開支，並參考物管公司提交標書的中標價為基礎計算，數額反映市場現況。

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記者：吳卓峰