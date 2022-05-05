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【聲生不息】葉蒨文憶亡母受骨折困擾　呼籲中年女士關注骨質健康

娛樂 15:57 2022/05/05

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葉蒨文近日演出《聲生不息》重出江湖。

母親節在即，與媽媽關係密切的葉蒨文（Sally）近日接受鄭丹瑞（阿旦）主持的網台節目《健康．旦》訪問，憶亡母被骨折折驣，盼喚醒公眾關注骨質健康。

Sally身邊不少親人，包括媽媽、爸爸、外婆及林子祥的繼母，都曾經髖骨骨折。她深明骨折對患者及照顧者的影響。Sally的媽媽生前個性獨立外向，喜歡到處去。「有一日她在在街上突然無法走路，後來發現原來脊椎L12位置骨折。」

之後，Sally的媽媽要臥床。「之後有一日，我突然接到電話，媽媽在工人上洗手間時自己落床，結果跌了在地上，髖骨骨折，痛得要命。當時是疫情嚴重的時間，而且她所住的大廈升降機維修，無法及時去醫院做手術。我媽媽痛到不得了，痛到呱呱叫，不知怎麼辦。」第二次骨折令媽媽痛苦不堪，更失去活動及自理能力。

莎莉接受鄭丹瑞訪問。

媽媽的經歷，令Sally一口答應參與去年的骨質疏鬆教育廣告，提醒50歲或以上的女士們接受骨質密度檢查。Sally在訪問中亦呼籲子女多關心家人健康，及早聯絡醫生檢查及治療骨質疏鬆，預防骨折。

最新影片：陳山聰訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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