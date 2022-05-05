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【先睹為快】會展站設2展覽　本地藝術家出手設計壁畫

社會 16:03 2022/05/05

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

底層往羅湖／落馬洲月台，則會設《戰爭遺跡》展覽。（馮漢柱攝）

東鐵綫過海段通車在即，港鐵今日（5日）介紹新站會展站環境，其中有3大看點，市民日後參觀或經過時，可額外留意。

會展站是3層設計的地底車站，入口鄰近鷹君中心和灣仔渡輪碼頭，為現有東鐵線的延伸，連接紅磡站和金鐘站。

一站兩展　零距離接觸戰時炸彈彈殼

署理總建築經理（工程設計）鄭珏慧介紹指，兩個月台層均會設有設覽，中層往金鐘方向的月台會設東鐵歷史圖片展；底層往羅湖／落馬洲月台，則會設《戰爭遺跡》展覽。

歷史圖片展將月台牆身化作歷史書，將東鐵百年以來的歷史，圖文並茂地闡述，例如月台中央位置，就有一張九廣鐵路英段（東鐵綫前身）的路線圖。

至於底層的《戰爭遺跡》展覽，則將會展站工程期間，其中一枚發現的炸彈彈殼展出，讓乘客了解車站歷史。

值得留意的是，底層車尾位置有一幅封閉的牆，據鄭珏慧指，牆後位置將預留作未來發展之用；估計有關位置將會通往擬建北港島線月台。

車站設藝術品　面壁如望洋

近年港鐵新車站不時加入藝術元素，會展站頂層向維港方向的牆身，則交由本地藝術家梁志和設計。他將自己拍攝的1,200張維港相片組合，拼成一幅壁畫，希望市民站於車站，仍能如面向海港。

樓梯地滑易跣低　市民行經要小心

新車站仍有缺陷，從頂層近A出口經樓梯走下月台時，樓梯的黑色膠邊十分「跣腳」，有記者行經時不慎跌倒，亦有記者險些跣倒，日後市民要多加留意。

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記者：陳梓蔚

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