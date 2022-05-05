【奇異博士2】單日收逾578萬元 創本地史上5月非假日最高開畫票房紀錄 娛樂 16:11 2022/05/05 分享： 分享： 熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 ▲ 《奇異博士2：失控多元宇宙》 Marvel Studios的電影宇宙2022年首部作品《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）於昨日（5月4日）在香上上映，Marvel粉絲紛紛湧到戲院搶先觀看。 《奇異博士2》於開畫日放映1182場，單日大收5,780,141元（累計香港票房），刷新香港史上5月非假日最高開畫票房，而且以目前戲院防疫安排為50%入座率限制來說，成績更是斐然。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【奇異博士2】入場前三大備忘 神奇4俠+變種特攻現身多元宇宙？ 12:30 2022/05/03 【奇異博士2】入場前三大備忘 神奇4俠+變種特攻現身多元宇宙？ 【蝙蝠俠】Batman決戰四大惡人 貓女魅力不減謎語人令人心寒 18:46 2022/04/26 【蝙蝠俠】Batman決戰四大惡人 貓女魅力不減謎語人令人心寒 【壯志凌雲2】湯告魯斯延續80年代經典 《壯志凌雲：獨行俠》5月26日上映 18:38 2022/03/30 【壯志凌雲2】湯告魯斯延續80年代經典 《壯志凌雲：獨行俠》5月26日上映 你可能感興趣 【奇異博士2】入場前三大備忘 神奇4俠+變種特攻現身多元宇宙？ 12:30 2022/05/03 【奇異博士2】入場前三大備忘 神奇4俠+變種特攻現身多元宇宙？ 【蝙蝠俠】Batman決戰四大惡人 貓女魅力不減謎語人令人心寒 18:46 2022/04/26 【蝙蝠俠】Batman決戰四大惡人 貓女魅力不減謎語人令人心寒 【壯志凌雲2】湯告魯斯延續80年代經典 《壯志凌雲：獨行俠》5月26日上映 18:38 2022/03/30 【壯志凌雲2】湯告魯斯延續80年代經典 《壯志凌雲：獨行俠》5月26日上映 超級英雄片 Marvel 電影 荷里活