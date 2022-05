【奇異博士2】單日收逾578萬元　創本地史上5月非假日最高開畫票房紀錄

▲ 《奇異博士2:失控多元宇宙》

Marvel Studios的電影宇宙2022年首部作品《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)於昨日(5月4日)在香上上映,Marvel粉絲紛紛湧到戲院搶先觀看。

《奇異博士2》於開畫日放映1182場,單日大收5,780,141元(累計香港票房),刷新香港史上5月非假日最高開畫票房,而且以目前戲院防疫安排為50%入座率限制來說,成績更是斐然。