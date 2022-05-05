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【奇異博士2】單日收逾578萬元　創本地史上5月非假日最高開畫票房紀錄

娛樂 16:11 2022/05/05

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《奇異博士2：失控多元宇宙》

Marvel Studios的電影宇宙2022年首部作品《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）於昨日（5月4日）在香上上映，Marvel粉絲紛紛湧到戲院搶先觀看。

《奇異博士2》於開畫日放映1182場，單日大收5,780,141元（累計香港票房），刷新香港史上5月非假日最高開畫票房，而且以目前戲院防疫安排為50%入座率限制來說，成績更是斐然。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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