【詐騙工資】產品測試員矽膠模複製指紋代打卡騙薪共7,000元　4人各被判入獄2個月緩刑3年

▲ 廉政公署日前落案起訴4名電子產品生產商時任產品測試員，控告她們誇大工作時數，意圖詐騙僱主向她們發放工資。（資料圖片）

廉政公署日前落案起訴4名電子產品生產商時任產品測試員，控告她們誇大工作時數，意圖詐騙僱主向她們發放工資。4人今日（5日）在屯門裁判法院承認控罪。4名被告承認控罪後，被主任裁判官蘇文隆各判入獄2個月，緩刑3年。

張詠詩及鄧浩怡，同為26歲，案發時為Nirotech Limited（NRT）聘任的產品測試員，承認一項串謀詐騙罪名，違反普通法。梁麗芬，43歲，案發時由C.P.E.人力資源公司（CPE）聘用為NRT產品測試員，承認一項企圖欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條及《刑事罪行條例》第159G條。劉浩淋，21歲，案發時為另一名由CPE聘用的NRT產品測試員，則承認一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見以上述罪名落案起訴4人。

案情透露，有關罪行於2021年2月至7月期間發生。4名被告當時分別由電子產品生產商NRT直接僱用，或由CPE聘用向NRT提供服務，在NRT的工廠任職夜班產品測試員。

4名被告每個工作天須工作9小時，工作時間由晚上10時至翌日早上7時，並須記錄其上班及下班時間以便計算工資。張詠詩及鄧浩怡從NRT支薪，梁麗芬及劉浩淋則從CPE支薪，而CPE其後會向NRT收取相關服務費。

案情指各被告先後多次遲到早退，而張詠詩及鄧浩怡利用矽膠模複製其指紋，交替為對方在指紋打卡機虛報下班時間。梁麗芬及劉浩淋則在值勤紀錄表上，填報自己於所有工作天均在該工廠工作9小時。4名被告藉誇大其工作時數共約120小時，獲取或企圖獲取額外工資共約7,000元。如NRT及CPE知悉4名被告提交的值勤紀錄並不反映她們的實際工作時數，該兩間公司便不會按有關值勤紀錄向她們發放工資。

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記者：黃穎津