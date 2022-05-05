【恢復探訪】5.9起懲教署除額外親友探訪繼續暫停外　其他探訪恢復正常

▲ 5.9起懲教署除額外親友探訪繼續暫停外，其他探訪恢復正常。（資料圖片）

懲教署今日（5日）表示，隨着社區及懲教院所疫情持續穩定，除額外親友探訪繼續暫停外，懲教院所的所有親友及公事探訪安排將於5月9日起恢復正常。

懲教署提醒，為減低病毒流入院所風險，訪客須於探訪當天自行進行快速抗原測試並取得陰性結果，在到達懲教院所後經「健康申報表」申報有關測試結果；除獲豁免人士外，訪客須根據政府發出的「疫苗通行證」接種時間表出示相應疫苗接種紀錄，及／或相關康復或感染證明以作「疫苗通行證」之用，並使用「安心出行」流動應用程式登記，方可獲准進入懲教院所進行探訪。

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責任編輯：李榮忠