【車cam直擊】男童獨自衝出公路上私家車險被車撞　網民斥：生仔要考牌

▲ 一名男童突然衝出公路撿起掉落物品。

青山公路近日發驚險一幕。網上近日流傳一段行車記錄儀片段，片中一名男童突然衝出公路撿起掉落物品引起網民關注。

事發在周二（3日）傍晚6時許，片中車主正在青山公路洪水橋段行駛。期間一輛私家車停泊在公路左邊近花槽位置，而一名男童突然從右邊安全島衝出奔向私家車。不料該名男童懷疑有隨身物品在奔跑過程中掉落公路，男童不加思索便施「回馬槍」回頭撿拾物品，正好迎上片中車主正駕駛的車輛。

片中車主見狀即及時收掣慢駛，男童在拾得物品後便奔向停泊在側的私家車，過程中無人受傷。

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片主在上載片段後仍心有餘悸，直斥男童家長：

我唔知你係咪咁憎自己個仔，但係我就肯定唔想撞到你個仔。拜託下次小心d，你同我都唔係有九條命…

他又指該段公路日間多車，且大多是重型車輛。而公路限速70公里，片主坦言：

如果我當時真係行足70，我真係唔敢保證我會停得切。

短片引起大批網民關注，有網民表示：

肯定個大人唔啱啦 唔睇緊小朋友

揸車要考牌，而家生仔都應該考牌

成日都見呢度企左好多人，有啲仲喺石壆啲樹度跳出嚟，真係要收慢兼打醒十二分精神！

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記者：黃穎津