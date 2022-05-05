【死因研訊】北角校巴溜後致5途人亡死因續訊　的士司機目擊有女途人被校巴拖行

▲ 證人吳瑞偉。（林宇翔攝）

2018年北角發生車禍，校巴疑未被拉好手掣溜後至熙和街衝上行人路，造成5名途人死亡。死因研訊今（5日）續，的士司機作供稱，事發時駛經案發現場時感到左邊車身被撞，其後發現有1名男子在肇事校巴車底滾出來，不久再有1名身穿杏色衣服的女途人被校巴拖行至熙和街。

於事發現場附近的貨車司機胡庭歡供稱，他看見肇事校巴停泊於長康街斜坡，其間校巴司機曾開車門尋找東西後，再將車門關上。胡指，校巴於此同時慢速向下溜，校巴司機首先用手拉着車頭，再用身體阻擋校巴向下溜但不果。

胡續指，其後看見1名男子躺於地上，但不肯定是否校巴司機。胡形容，校巴之後向溜後的速度不減反增，以約時速40公里繼續溜後，更有途人疑似被拖行至熙和街。

私家車司機區大康供稱，當時他沿長康街駛至英皇道時，看見肇事校巴從其車旁衝至熙和街後停下。區下車上前查看，發現熙和街有大批途人倒地受傷。

的士司機吳瑞偉供稱，事發時他駕車至長康街後，感到左邊車身被撞。吳其後發現有校巴沿長康街下斜，其間1名男子在校巴車底滾出來。吳立即下車，看到再有1名身穿杏色衣服的女途人被校巴拖行至熙和街。

庭上播放的士行車紀錄儀片段顯示，校巴經過長康街明星海鮮酒家時，1名黑衣男子從車底滾出。當校巴駛至英皇道路口交通燈時，畫面再顯示校巴左側有1人被扯走，被隨校巴衝往英皇道。

5名死者為YIP WILLY（又名葉慶華）（男、89歲）、楊文根（男、77歲）、何玉珍（女、80歲）、梁洪（男、83歲）及陳瑞意（女、70歲）。死者均為退休人士，事發於2018年12月10日下午1時54分，在北角長康街、英皇道與熙和街交匯處發生。

聆訊明（6日）續。

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記者：梁錦麟