【特首選舉】李家超與商界視像會面　稱與內地通關為首要考慮工作

▲ 李家超表示，與內地通關為首要考慮工作。（馮漢柱攝）

特首唯一候選人李家超表示，與內地通關為首要考慮工作，要達致通關需要在某些環節上，滿足到通關的條件，他會以將任何障礙移除為目標，創有利條件爭取與內地通關。

李家超今日與多個團體視像會面，包括外國商會、香港僱主聯合會、中小企、紡織界代表，以及內地港人團體。他形容，會上談及香港整體經濟活動，以及如何令香港保持活力的意見，有助當選後的工作開展。

他表示，會上意見提到，香港需要聯通世界、聯繫內地，隨住疫情管控措施放寬，香港需要保持競爭力、活力及經濟活動，並提出香港要盡快與內地正常通關。

另外，李家超透露，會面講及創科的重要性，認為創科可應用於不同行業，提升競爭力，故香港需要吸引更多人才，來港從事創科工作，並引入龍頭公司來港，以及利用粵港澳大灣區作產業鏈，讓香港與深圳共同努力，將香港的創科指數提升，故落馬洲河套區一區兩園的合作重要。他亦樂見，外國商會代表稱，樂意將香港的優勢及吸引力，向世界宣揚，倘當選後，會於適當時候主動外訪，宣揚香港。

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記者：陳宛彤