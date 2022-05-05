【超市大搜查】評測21款嬰兒濕紙巾　日雜《LDK》教4大挑選貼士

▲ 評測21款嬰兒濕紙巾，日雜《LDK》教4大挑選貼士。

不少父母都會用濕紙巾為BB清潔屁股，甚至用來清潔雙手和嘴臉，不過BB皮膚幼嫩脆弱，挑選一款溫和、不傷皮膚的濕紙巾十分重要。日本雜誌《LDK》早前比較了21款嬰兒濕紙巾，分別就含水量、成分、尺寸及皮膚觸感共4方面進行評分。

最新影片：

《LDK》指出，挑選嬰兒濕紙巾時應留意以下4點：

濕紙巾的含水量

用較乾的濕紙巾擦拭皮膚，有機會引起皮疹，因此應選擇含水量高的濕紙巾。理想情況下，用一隻手擠壓濕紙巾，液體應該會滴落。

是否有致敏成份

家長應留意產品的成分表，若發現有以下任何一種殺菌劑或防腐劑成分，應避免給皮膚敏感的嬰兒使用。

殺菌劑：苯扎氯銨（Benzalkonium chloride）、西吡氯銨（Cetylpyridinium chloride）

防腐劑：碘丙炔醇丁基氨甲酸酯（Iodopropynyl butylcarbamate）、聚氨丙基雙胍（Polyaminopropyl Biguanide）

對皮膚的負擔

應選擇質感較柔軟、不刺激皮膚的濕紙巾。

濕紙巾的大小和厚度

通常較厚、較大的濕紙巾，一次便得能輕易擦拭乾淨。

《LDK》評測市面上常見的21款嬰兒濕紙巾，將它們分為普通型、99%純水型及加厚型3大類，並以含水量、成分、尺寸和皮膚觸感作為評分標準。

普通型

濕紙巾相對較薄，水分較小，但價格便宜。

99%純水型

指99%成分是水，市面上通常有99%及99.9%兩種，是次測試挑選了在名稱和包裝上聲稱99%純水的產品。

加厚型

濕紙巾比普通型更厚身，含水量更多。

評測結果

普通型：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「Pigeon 嬰兒濕紙巾」被評為最佳，它是7款普通型濕紙巾中最厚的一款，質地柔軟絲滑，可以溫和地清潔嬰兒的皮膚，且含水量高，可輕易除污垢，唯一的缺點是含有2種殺菌劑。

99%純水型：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「Akachan Honpo 水99% Super 嬰兒濕巾紙」在99%純水型濕紙巾中排名第一，它的成分對初生嬰兒較為安全，且質地光滑。

加厚型：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

在加厚型濕紙巾中，「Costco Kirkland Signature 嬰兒濕紙巾」排名第一，這款濕紙巾夠大張、夠厚身，用一張可擦掉大部分污垢，且含水量高，不良成分少，對皮膚刺激性較小。

不含致敏成份及致癌物濕紙巾

環團世界綠色組織於2019年5月公布第10期正面清單，當中有11款嬰幼兒濕紙巾通過「三防測試」，即生物測試、化學測試及成份篩查，名單同時獲水中銀認證認可。

急症科專科醫生司徒敬豪指出，嬰兒的皮膚比成人薄3成，如用3次含有關保濕劑的濕紙巾，有機吸收到更多雌激素。長期吸收過量雌激素，或導致女童性早熟、月經早到 ，增加將來患卵巢癌、子宮內膜癌和乳癌等風險；男童亦有機會影響生殖功能，甚至不育。

以下為11款嬰幼兒濕紙巾安全清單︰

Babycare兒童濕紙巾（手口）

Earth’s Best嬰兒濕紙巾

強生多用途清爽柔濕巾

萬寧嬰兒柔濕巾（初生嬰兒適用）

子初洋甘菊嬰兒手口柔濕紙巾

心相印手口濕紙巾

Nuk超厚特柔嬰兒濕紙巾

具親嬰兒水潤潔膚巾

佳之選嬰兒柔濕巾

SoftTouch嬰兒純棉濕巾-厚身

順順兒頂級嬰兒濕紙巾

消委會6大選購要點

另外，消委會也在網站中列出選購嬰幼兒濕紙巾的6大要點，減低致敏機會。

1. 選擇不含防腐劑MIT等致敏成分，否則有機會令BB出紅疹。

2. 不要輕信包裝標榜「無酒精（alcohol free）」或「無香料（fragrance free）」，需細讀產品成分表會否有致敏成份。

3. 留意是否適用於清潔眼睛、嘴巴、口腔或食具等，不建議作標籤以外用途。

4. 留意使用期限，建議選擇有標明生產日期、有效期限和開封後使用期的產品。

5. 不要存放在高溫、潮濕環境如浴室、濕巾加溫器或攜帶到戶外使用，容易令當中防腐劑失效及被微生物污染。

6. 用完濕紙巾後可考慮過水，或起碼用沾有清水的棉花抹淨皮膚，以減少化學物質殘留在皮膚上。

7. 皮膚有傷口或過敏反應要立即停用。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」。立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣