【舊式小店】34年屋邨文具舖「小飛象」結業　大埔街坊不捨︰陪住我長大

▲ 大埔屋邨文具舖「小飛象」本月下旬結業，街坊很不捨。

舊式店舖愈來愈少，大埔大元邨一間34年歷史的屋邨文具舖「小飛象」將於本月下旬結業，不少街坊大感可惜，更隨即勾起童年回憶，想起小時候去看玩具、扭咭，甚至買暑期作業答案的情景。

▲ 大埔大元邨文具舖「小飛象」有34年歷史。（顏紫燕攝）

大埔舊式屋邨文具舖結業

於本月2日（星期一），大埔大元邨文具舖「小飛象」的店主在facebook群組「Tai Po大埔一手二手交易市場」發帖，刊登了一張相片，是一張手寫的清貨價目表，列出不同的物品如牛油花紙、美術紙、貼紙、筆袋、絲帶、印仔、硬皮簿、書籤等，標上現時特價，由買一送一至4折起，帖文寫著︰

大元邨小飛象34年本月將結業，歡迎各路街坊來清貨，顧客均有小紀念品一件。

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街坊不捨前往幫襯

該文具店位於大埔大元邨泰德樓地下，屬於舊式文具舖，顧客對象主要是學生群。有關帖文被轉載至大埔多個facebook群組，如「大埔TAI PO」、「大埔人大埔谷」等，很多街坊都很不捨，包括一位從事教育界的街坊，她在剛搬來大埔區時候有特登去看看，預計可買工作上需要的物品，可是一直都沒有機會，近日趁結業前去幫襯，她在「大埔人大埔谷」發帖分享感受。

入面嘅文具及玩具都比較古老保守，而隔幾間舖有另一間文具舖，入面賣嘅嘢比小飛象光鮮、比較先進、比較新穎，所以令到小飛象的確有點失色……就係因為有呢一種鋤強扶弱嘅心態，我更加想幫襯。

▲ 小飛象即將在5月下旬結業，有街坊特意去幫襯。（圖片︰大埔人大埔谷）

老闆退休盼遊歷香港

樓主得悉店主伯伯做文具舖困身，做了三十幾年，疫情下生意更難捱，結業後想周圍去下本地旅行，有感雖然如此大年紀，但香港很多地方也未去過。另有網民是小飛象老闆的朋友，透露鄧老闆早已有結業的想法，而近來領展可續約3個月至半年，就萌生暫時做下去想法，到今年才退休。

樓主也有分享自己的戰利品，如買了Files、單行線簿 、信封、相架、跳繩 、網絲帶、 紅白藍袋、啫喱筆等，更獲得附有小剪刀和八達通套的小禮物。

我特登買一啲殘舊污糟咗嘅，希望有心人可以帶走比較新淨嘅物件啦。雖然入面嘅嘢係比較古舊，有少少封塵，但係其實好多都好實用㗎。

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網民湧現童年回憶

很多網民都不捨得文具店結業，童年回憶湧現，「細個成日去買暑期作業答案，老闆拯救咗我學習生涯嘅暑假」、「小學讀梁省德，成日過嚟買玩具，最記得15蚊一隻變形金剛特種變形勇士，有老鼠有花豹」、「以前小學日日去睇佢啲玩具、龍珠閃咭先返學」等。老闆指文具店將做到5月23日，有網民嘆「小飛象陪住我長大」，會在結業前去幫襯。

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責任編輯︰顏紫燕