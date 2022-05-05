音樂劇《BLUE HELMET》港韓同步播放　EXO朴燦烈+演員映後見粉絲

▲ 《BLUE HELMET: A SONG OF MEISSA》

集 結韓流偶像朴燦烈、張基龍、金曉珍、李昇俊演出音樂劇《BLUE HELMET: A SONG OF MEISSA》，將在本周末在香港戲院首度與韓國同步直播，而演員們並會在演出結束後越洋隔空跟粉絲舉行見面會。

《BLUE HELMET: A SONG OF MEISSA》以希望、友誼、夢想之歌為主題的音樂劇，劇中朴燦烈（EXO）飾演拉曼、來到韓國參加K-pop選秀比賽，一次所有參賽者接受訪問期間，拉曼揭開了他參加比賽的秘密。

▲ 《BLUE HELMET: A SONG OF MEISSA》

原來拉曼來韓國之目的，是要尋找他兒時在故鄉Khamur遇上的韓國士兵Meissa，是Meissa讓拉曼認識到「音樂」的力量及所帶來的希望！拉曼傾盡全力要嬴得比賽以期可以找到Meissa，拉曼能否夢想成真，成為音樂劇重點，也是陸軍音樂劇第一次在海外可以欣賞。

音樂劇將在本周六及日香港戲院和韓國同步上映，詳情如下：

2022.05.7 (六) 下午1時正 直播戲院：the sky ‧ StagE

2022.05.7 (六) 下午6時正 直播戲院：嘉禾黃埔 ‧ the sky ‧ StagE

2022.05.8 (日) 下午1時正 直播戲院：the sky ‧ StagE

2022.05.8 (日) 下午6時正 直播戲院：嘉禾黃埔 ‧ the sky ‧ StagE

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