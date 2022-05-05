【慢阻肺病】新冠病毒或令慢阻肺病隱形患者病徵加劇　久咳氣喘心口翳悶宜檢查肺功能

▲ 咳嗽是慢阻肺病的病徵之一，當久咳未癒，便要考慮作肺功能測試。（iStock）

猶記得早前疫情嚴重時，在公眾場所咳幾聲也會惹來側目，其實這可能由慢性阻塞性肺病引致。老人科專科醫生黃德祥指，不少人患病又不自知，建議大眾應定期進行慢阻肺病的篩查，以便及早發現和治療。他亦提醒在新冠病毒的影響下，有機會令隱形患者的肺部功能進一步受影響，牽涉人數可能以十萬計。

慢性阻塞性肺病，簡稱慢阻肺病，在2019年已被世界衛生組織列為全球第三大死因。早前葵青安全社區及健康城市協會進行慢性阻塞性肺病篩查計劃，發現社區存有大量慢阻肺病的高危人士。在544個有效篩查樣本中，4成人的「肺部年齡」較真實年齡高10年，即肺部已經受損，而2成人則屬高危群組；當中20人更被評估為疑患有慢阻肺病，其中6名更是情況嚴重，出現明顯病徵仍未曾求診。

▲ 葵青安全社區及健康城市協會早前在進行了慢性阻塞性肺病篩查計劃，希望找出輕症患者。（受訪者提供）

吸氣難呼氣更難

慢阻肺病是指呼吸系統受長期破壞，引致呼吸道收窄及阻塞，令空氣難以進出肺部。氣流阻塞主要由肺氣腫或慢性支氣管炎引起，前者導致血液中的氧氣供應減少，而二氧化碳無法被有效排走；後者則令黏膜發炎，黏液分泌增加，阻塞呼吸道。黃醫生指，肺部組織及功能受損後，並不能完全復元，因此病無法根治。盡早發現和診治，可避免依賴氧氣機過活，影響活動能力和生活質素。

基於慢阻肺病在病發初期未必有病徵，又或只有輕微症狀，葵青安全社區及健康城市協會便力倡政府將慢阻肺病篩查納入基層醫療項目，以便找出輕症患者。當出現持續咳嗽或咳嗽帶痰、呼吸困難、胸部感到翳悶等情況，病情已漸趨惡化。情況嚴重時，甚至會導致其他症狀，如腳踝、腳掌或腿部腫脹，體重下降及肌肉耐力下降等。

吸煙者屬高危人士

黃醫生指，現時社區的慢阻肺病資訊不足，大眾對此病認識不多，很多時以為走路氣喘、久咳、易累等是年紀大的正常現象，完全沒有患上肺病的警覺性。就如年約70歲的李女士，平日喜歡遊山玩水，近年發現在上下樓梯、斜路步行時會氣喘，甚至會感到心口翳悶不適，她多會用休息的方式來解決，並沒有想過求醫。後來李女士在機緣巧合下參加篩查，才發現是慢阻肺病的高危人士，幸好情況屬輕度。

▲ 行樓梯氣喘，不一定是年老退化所致，有機會是患上慢阻肺病。（iStock）

眾所周知，吸煙對肺部傷害最大，而慢阻肺病的高危人士亦主要是吸煙所致，黃醫生強調吸二手煙的危害比吸煙者更大。曾有位戒煙多年的男士也是高危人士，關鍵在於他從事玉石打磨的工作，又未做足防護措施。因長期暴露於灰塵、煙霧或化學品的環境中，也能令肺部受損，誘發慢阻肺病。除此之外，哮喘、童年時多次出現呼吸道感染、α-1抗胰蛋白酶缺乏症的遺傳性疾病等，都會增加患上慢阻肺病的風險。

慢性疾病無法根治

黃醫生指慢阻肺病是一種無法根治的慢性疾病，只能透過治療減慢病情惡化和緩解症狀，治療方案以支氣管擴張劑、吸入式類固醇、混合式治療、磷酸二酯酶 -4抑制劑、氧氣治療和復康治療為主。在極差情況下需要採用氧氣治療，如有位年過百歲的婆婆，她的血含氧量極低，轉身都會氣喘，極之辛苦，只能長期臥床，需要依賴呼吸機才可令血含氧量回復正常水平。

一般而言，診斷慢阻肺病需要進行肺功能測試，黃醫生遺憾地指本地在這方面的檢查並不普遍，多數是患者感肺部不適，在公立醫院求診後，才能轉介到診所做測試。雖然私家醫院亦有相關的檢查項目，但收費又會令人卻步。黃醫生建議可自行添置血氧儀作監測，當血氧飽和度低於正常水平的95%至100%時，便要盡快求診。

記者︰劉妙賢