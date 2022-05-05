【發揮創意】玩具設計師教基層兒童創製夢想玩具　從繪圖構思到3D打印成實物

▲ 兩位基層兒童透過活動，跟玩具設計師學習創造自己夢想的玩具，左邊為姚鈺軒創作的摺疊玩具，右邊則是潘嘉原設計的彩色龍玩具。(湯致遠攝)

玩具不只是用來打發時間，更是激發創意的渠道之一，就如早前香港基督教服務處舉行的「實現兒童夢想玩具計劃：玩具夢工匠」，除了讓小朋友將夢想中的玩具變成世上僅此一件的實物之外，也希望從中反映他們的所思所想，藉此引起家長的反思。

玩具夢工匠計劃共招募了6位來自基層家庭、年約10歲的小朋友，由玩具設計師Samuel作為導師，加上社工的協助，引領他們由零開始設計玩具，先從繪畫意念構想圖開始，逐步學會立體設計的概念，在不斷溝通和幫助中完善設計，終成了由3D打印而成的玩具實物。

有限資源無限創意

講起喜歡的玩具，以一手一腳親手砌成的機械人模型最合Samuel心水。「小時候玩得最多是LEGO，雖然它原本是一架車，但可以將組件拆開，砌出其他東西，可以是飛機，亦可以是船。玩具本身造型是一件事，怎樣去玩又是另一回事。」全因舊時物資貧乏，沒太多娛樂選擇，一件玩具總會想辦法變出不同玩法，也就是創意的來源。

▲ 在導師指引下，小朋友在設計玩具過程中學會繪圖、立體思維等新知識。(受訪者提供)

Samuel回想小時候總喜歡在練習簿上寫寫畫畫，創造出各式各樣的人物，而超人、機械人是他最喜歡的主題，打造出一個充滿想像力的世界。他說：「如今的玩具比舊時來得精緻，會加入聲音、燈光效果等電子元素。又或是以功能性為先，講目標效益，父母著重小朋友從中學懂甚麼，無形中令玩具的玩法變得單一，小朋友玩兩三次就失去興趣，好易被淘汰。」

這次計劃也是從寫寫畫畫開始，在無框架限制之下，小朋友將天馬行空的構想全都呈現在玩具意念構想圖之上。Samuel原以為男仔應該喜歡機械人，卻未見蹤影，反而全都是綫條強烈的玩具，如可以左右對合打開的座枱式人偶、手腳能動的怪獸等。

打破規範勇於探索

有說畫作是表達內心世界的一種方式，而小朋友親繪的構想圖亦如是，從中展現出他們的個性。當中有些是借鑑知名的卡通人物，如哥斯拉、蜘蛛俠等，Samuel笑說這是常見的穩陣保守派。「循規蹈矩不是不好，但就是缺了冒險精神，也有可能怕出錯，多一事不如少一事。」

▲ 9歲的姚鈺軒，成績優異，對創作藝術有興趣，這次便創作出可以摺疊的玩具人偶。(受訪者提供)

人愈長大，愈會被規矩限死，往往失去小時候的靈活和創意而不自知。凡有新玩意、新產品時定要先看說明書，沒了探索，也扼殺了創意。Samuel慨嘆：「可能是安全意識作祟，以循規蹈矩不出錯為大原則，卻忘了不少有意思的事，很多都在陰差陽錯中出現。」

他認為家長可以放手讓小朋友隨意發揮，以畫畫為例，為何公仔的臉一定要肉色，不能塗上黑色嗎？花一定要畫在地上嗎？事實上，有不少設計師也會從小朋友身上得到啟發，童真的直覺式創作很吸引人。

繪圖顯現個性

當中令Samuel印象深刻多是原創作品，就如9歲潘嘉原的彩龍玩具，相對是較複雜的設計，有很多細節位，用色又豐富。細問之下便會發覺，玩具的造型特色全是嘉原個性的展現，他擅於將不同元素的東西組合起來，就如他最喜歡玩的陀螺，每次比賽時總會用心組配零件，務求將陀螺最大的能力發揮出來，為的是勝出時的滿足感。

▲ 活潑好動的潘嘉原，設計出具備多種意念元素的彩色龍玩具。(受訪者提供)

在設計彩龍玩具時，嘉原隨即想到平日遊戲中的龍角色。「遊戲的龍也只有單一能力，想設計出有不同能力與元素的龍，身上的力量寶石、閃電尾巴、背部星星……」每個設計細節都包含了他的有趣想法，加上這些繽紛歡樂的元素，將嘉原直率、樂觀的個性展露無遺。

反映心中所想

至於姚鈺軒的人偶玩具則顯得成熟一些。由母親獨自照顧的他，一向成績優異，直言在疫情中很悶，才想要製作一個方便攜帶及摺疊的玩具。可見人偶的綫條工整嚴謹，左右對稱，中間有摺疊的榫位接駁，不能有分毫差距才能順利開合，顯出鈺軒認真的個性。跟他講起夢想中的玩具時，「AI機械人，不需要很大型，也不需要保護我，但想當我有功課問題時可以解答，懂得講中文及英文，亦可以陪我玩。」從中顯出鈺軒好學之餘，也感受到他的寂寞，希望有人陪伴的想法。

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Samuel建議家長不妨多留意小朋友的作品，但不要用常規的審美角度去看，邏輯可能扼殺了美學，可以就當中的有趣元素去發掘提問，才有機會了解小朋友的真正想法和需要。

除此之外，小朋友從繪圖中也學會了理想跟現實的落差，如怪獸的牙齒畫得細密又精細，在3D打印中卻難以實現。或是怪獸的雙腳細小，不足以站穩支撑，整個玩具，需改為粗大腿才可以。從商量協調中，慢慢令作品構圖變得可行，正是打造滿足感的開始。

記者︰劉妙賢