【抗疫津貼】英基學生每人可獲1,600元抗疫津貼　1.8萬人受惠料涉款3,000萬元

▲ 英基學校協會下月向所有學生每人發放1,600元抗疫津貼。（資料圖片）

英基學校協會（ESF）今日（5日）宣布，向所有學生每人發放1,600元抗疫津貼，有關款項將撥入6月的學費賬戶及於同月月結單顯示。按該會有逾1.8萬名學生推算，料涉款約3,000萬元。

英基上月底宣布，新學年（2022/23學年）擬加學費，轄下22間學校學費平均加幅為2.9%，中學學費最貴加至18萬元（詳情即看：【下一頁】）

英基表示，理解家長在新冠疫情下持續面對困難，該會欲透過上述津貼支援學生家庭。倘學生已支付6月份學費，並於今日至本月16日期間，透過ESF家長應用程式選擇參與，便可獲發該筆津貼。若家長有多於1名子女就讀英基，則須為每名子女填寫相關表格。

該會提醒，如家長財務狀況出現重大變化，該會已設立經濟援助計劃（Financial Assistance Scheme, FAS）供家長申請。

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責任編輯：馮琪雅