【交通意外】屯門私家車疑失控反車　龍逸邨部份行車線暫封閉

▲ (香港突發事故報料區fb圖片)

屯門發生交通意外，有私家車懷疑失控反車，司機受傷送院。

事發在龍富路與皇珠路交界，警方今日（5日）下午4時11分接報，指一輛私家車懷疑失控反車，司機受傷送屯門醫院治理。

運輸署稱，因交通意外，龍富路(往屯門市中心方向)近龍逸邨的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通擠塞。

根據香港突發事故報料區群組，有網民上載圖片，可見私家車四輪朝天。

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記者：余思嵐