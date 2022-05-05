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【聲夢傳奇】炎明熹後援會為兒童慈善基金會義賣　Gi炎粉籌10萬元助基層兒童　

娛樂 18:05 2022/05/05

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炎明熹後援會為兒童慈善基金會籌得善款。

歌手偶像可為粉絲帶來正面影響，17歲的炎明熹近年人氣高企，而她的一班追隨者「Gi炎粉」近日參與慈善活動，透過義賣周邊珍藏以及舉行作品展，為「香港兒童慈善基金會」籌得10萬元，認真有愛心。

炎明熹粉絲後援會今日（5月5日）於Facebook發帖文，他們發佈早前舉辦的《Gigi炎明熹藝術作品展》及「炎明熹作品 x 炎點愛兒童系列」珍藏周邊慈善義賣活動已經圓滿結束。

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當中寫道：「感謝各位Gi炎粉鼎力支持，扣除活動成本後，連同早前捐款結餘，合共籌得款項港幣$100,000。善款已全數捐出予「香港兒童慈善基金會」，為3-13歲的基層兒童於6-8月期間，提供實體或網上課程（包括藝術、學術及成長培訓），得以在疫情期間，仍可持續有不同的學習機會。」

後援會表示希望能有更多的兒童，可以像Gigi一樣，在年少時找到自己的興趣和目標，加以學習和培訓，盡展所長。最後更寫道：「再次感謝各位Gi炎粉同心合力，讓Gigi炎明熹的小火苗不斷燃亮更多的人！」

Gi炎粉為「香港兒童慈善基金會」籌得10萬元。

一班「Gi炎粉」近年頻頻做慈善，除了向慈善機構捐出抗疫福袋外，上月份，為祝賀Gigi的17歲生日，一班Gi炎粉籌得205,800元捐給多個慈善機構，作為送給偶像的生日禮物。

Gigi其後於社交平台分享一張「炎點愛 一點善心。無限希望」為題的圖片，留言:「很有意義的禮物，謝謝你們。」以感謝粉絲將對她的愛。

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【一家團聚】分隔兩年終見面　炎明熹8歲妹妹「小Gigi」曝光姊妹如餅印

現年17歲的炎明熹，本名王佳恩，去年於《聲夢傳奇》第一季奪下總冠軍，並同時奪得「專業評選大獎」及「觀眾熱選大獎」，其後出道成為女歌手及女子組合After Class成員之一，粉絲名稱為「Gi炎粉」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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