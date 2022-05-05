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【轉廢為能】石鼓洲焚化爐2025年落成　環保署指本港要追落後正物色更多地點興建

社會 17:18 2022/05/05

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環境保護署助理署長（廢物基建規劃）雷學良。（陳永康攝）

本港每日產生共1.1萬公噸都市固體廢物，政府大力推動「轉廢為能」設施，以逐步取代送往堆填區。環保署正在石鼓洲旁興建中綜合廢物管理設施第一期(I.PARK 1)，並擬於屯門曾咀中部煤灰湖興建第二期(I.PARK 2)，兩者預期分別2025年及2030年代初啟用，料可處理共7000噸廢物。署方指相對亞洲其他先進城市，本港仍要追落後，將於全港尋覓更多合適地點。

選址石鼓洲旁的I. PARK 1，落成後將會是本港首個以先進焚燒技術處理都市固體廢物的轉廢為能設施，可處理每日3,000公噸都市固體廢物。設施裝設比歐盟標準更嚴格的空氣污染控制系統，環保署助理署長雷學良表示，會確保排放的煙氣不會對附近環境造成影響。設施每年產生4.8億度電，供全港10萬個住戶使用。

整項設施造價180億元，工程進度約40%，預計2025 年開始投入服務，雷學良解釋，由於填海工程受惡劣天氣影響，延誤進度，但現已進入地基工程，有信心於25年完成整個工程。

環保署又擬於毗鄰T PARK的屯門曾咀中部煤灰湖興建第二個轉廢為能設施 I PARK 2，將展開環境影響評估及技術性研究，初步設定處理量約為每日4,000公噸都市固體廢物。雷學良稱最快於2025年就工程招標，目標在2030年代初落成。

環保署亦將展開一項全港性選址研究，物色其他適合興建此類轉廢為能設施的地點，以實現「零廢堆填」的目標。雷學良指，其他城市如新加坡有5座相關焚化爐、廣州有12座、深圳有7座，本港有必要急起直追。

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記者：蘇文軒

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