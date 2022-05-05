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【刑毀判監】涉於商場廁格寫反警員標語　外賣員刑毀罪成囚半年

社會 17:19 2022/05/05

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外賣員涉於廁格寫上反警員字句，今就兩項刑毀罪被判監半年。資料圖片

30歲外賣員涉於葵涌廣場廁格內寫下「黑警狗官」、「死全家」字句，其後被捕，早前否認2項刑事毀壞罪，今（5日）於西九龍裁判法院被裁定罪成，被判監6個月。裁判官判刑時指，被告在男廁內寫下有關字句，或會激發持不同意見人士的情緒，同時被告犯案時戴帽及身穿黑色衣褲，反映有預謀犯案。

被告麥榮傑（30歲，外賣員）被控2項刑事毀壞罪，控罪指被告於2021年1月19日，無合法辯解而損壞在葵涌廣場2樓男廁廁格的廁所門及牆，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

裁判官裁決時指，負責拘捕被告的警員作供時表現緊張，可排除他一邊編作一邊作供的可能性，加上警員作供合理，裁定警員為誠實可靠證人。

裁判官指，被告曾稱於男廁內遭警員叉頸及被推到牆邊，用手拍打兩邊臉的情況下才作口頭招認。裁判官指，警員大可以在警署內對被告進行暴力手段，不一定冒險於男廁內進行，裁定被告並非誠實可靠證人，

裁判官接納被告被捕後，在警誡下所作招認呈堂。裁判官裁判決時指，接納有警員看到被告寫下「黑警死全家」的「家」字最後一劃，裁定被告於廁格內寫下「黑警狗官」、「死全家」字眼，故被告被控的2項刑事毀壞罪成。

代表律師求情時指，被告父母均有心臟問題，須定期覆診，母親患有抑鬱症。涉案財物損毀情況不嚴重，經清潔可被抹去，冀法庭判處緩刑。

裁判官判刑時指，考慮到被告在審訊後被定罪，須判處即時監禁，以收阻嚇作用，故沒有原因可判以緩刑。裁判官指被告在男廁內寫下涉案字句，或會激發持不同意見人士的情緒，加上被告犯案時戴帽、身穿黑色衣褲，反映有預謀犯案，遂判監6個月。

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記者：梁錦麟

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