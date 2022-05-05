【內地援港】內地援港醫療隊2個月治療逾1,200名病人　政府舉行歡送儀式

▲ 內地援港醫療隊2個月治療逾1,200名病人，政府舉行歡送儀式。（政府新聞處圖片）

今日（5日）政府為內地援港醫療隊舉行歡送儀式。行政長官林鄭月娥致辭指，香港醫療系統不勝負荷時，中央和廣東省政府火速回應特區政府的請求，調派醫療隊馳援香港，以解燃眉之急。第五波疫情持續受控，香港市民也可以逐步恢復正常活動，林鄭月娥代表特區政府和所有香港居民，向內地援港醫療隊表示最衷心的感謝。

林鄭月娥表示，內地援港醫療的到來，大幅提升醫管局位於亞洲國際博覽館社區治療中心的收治能力，聚焦收治長者和長期病患者，讓醫管局可以集中人手處理在公營醫院內情況較為嚴重的病人，助力貫徹分層分流治療策略，做到「床等人」。

她又指，內地援港醫療隊一直與醫管局及其中醫團隊緊密溝通，推動建立中西醫深度融合的合作機制，更好發揮中西醫協作在抗疫治療的優勢。中西醫團隊除了共同評估新冠病人的病情外，也共同值班、共同巡房、共同商討、制定及提供中西醫結合治療，做到「一人一方案」。

內地與香港醫療團隊合作，讓一共超過1,200多名新冠病人順利接受治療，康復出院。林鄭月娥稱，雙方在臨床護理工作、中西醫藥應用、新冠復康治療等多方面交流的經驗，也為深化兩地醫療合作打下更穩固的基礎。

亞洲國際博覽館社區治療中心由昨天起轉為備用狀態，林鄭月娥感謝內地援港醫療隊，同時衷心感謝中聯辦和各協調單位在過程中給予特區的支持，

我有信心香港會很快走出「疫」境，屆時歡迎大家以遊客身份重臨香港，體驗這顆東方之珠的風采，最重要的是跟香港醫護戰友共敘情誼。最後，我再次代表香港特區對醫療團隊表示衷心的感謝。

內地援港醫療隊一共由391名來自25所內地醫療機構、屬於不同專業的醫護人員所組成的抗疫生力軍，以醫管局「名譽僱員」的身份，在３月內分批抵港，隨後即與醫管局的醫護人員全面對接。

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責任編輯：李榮忠