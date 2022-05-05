【用假針卡】涉於酒吧出示虛假針卡　地產經紀認罪判200小時服務令

▲ 地產經紀涉使用假針卡，今就誤導警員罪被判社會服務令200小時。資料圖片

地產經紀光顧酒吧期間遇上巡查，涉向警員出示自製電子針卡的截圖，警員感到可疑，要求即場下載電子針卡作確認，經紀隨即自揭造假。涉案經紀早前承認1項明知地誤導警務人員罪，今（5日）於九龍城裁判法院被判200小時社會服務令。

被告嚴學勤(33歲)，被控於2021年11月16日，在尖沙咀諾士佛臺一樓上酒吧內，明知地提供虛假資料，即1張虛假電子針卡紀錄的相片，以誤導偵緝警員7225許文謙。

案情指，當天約凌晨1時半，警方到涉案酒吧巡查，要求被告出示「安心出行」及「疫苗注射紀錄」。被告出示「安心出行」紀錄，並表示已注射新冠疫苗，但未有於手機下載電子針卡及沒有帶備注射疫苗紀錄，只展示1張電子針卡的截圖，截圖寫上「香港特別行政區2019冠狀病毒電子針卡 本地疫苗氣泡版 下載日期14-8-2021 01:26」，並附有被告英文姓名及身分證號碼。

警員對截圖感懷疑，遂要求被告即時下載「智方便」應用程式及電子針卡作確認。當被告正下載「智方便」應用程式時，向警員承認從沒有接種過新冠疫苗，並向警員表示的截圖電子針卡亦是虛假的，被告使用有關截圖進入酒吧消遣及誤導警員。

被告警誡下稱於同年8月透過網上教學，自製有關電子針卡，藉以進入酒吧及向巡查警員展示，避免遭起訴。根據衞生署紀錄，被告於事發當日並未注射新冠疫苗。及至案發後2天，被告才接種第1劑新冠疫苗。

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記者：林育慧