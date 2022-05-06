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【鼻敏感】鼻敏感發作影響考試狀態　中醫教鼻部按摩法舒緩敏感症狀

健康 17:01 2022/05/06

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

鼻敏感發作擾考試狀態，中醫教鼻部按摩法舒緩敏感症狀。

很多港人都受鼻敏感困擾，當中不乏學生族，若DSE應考期間受鼻敏感影響狀態，實在得不償失。註冊中醫師林家揚在「醫藝同行 Eli Care」YouTube頻道釋出「DSE打氣系列」影片，教考生用簡單按摩法舒緩鼻敏不適。

最新影片：

根據衛生署學生健康服務網頁資料，鼻敏感即過敏性鼻炎，分爲季節性及終年性兩類，可由花粉，或灰塵、毛髮等令身體起過敏反應的物質，引發眼鼻咽喉敏感；也會因爲精神壓力、情緒緊張或過度疲勞誘發。症狀例如打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻癢、眼睛痕癢、流眼水，甚至哮喘等激烈身體反應。

林醫師推薦的鼻部按摩法，則有疏通鼻竅、行氣活血作用，有助紓緩常見鼻敏感症狀，以及前額痛、面部肌肉抽搐等也適用。

按摩步驟

  • 正坐或站立，如有鼻涕，擦除後放鬆全身，調勻呼吸。
  • 雙手大拇指指背搓擦至溫熱，放在鼻兩側，輕力上下摩擦。吸氣及呼氣時，各搓擦5次，重覆6遍。
  • 食指按揉鼻尖，吸氣時手指向左轉5次，呼氣反之；重覆6遍。
  • 最後，吸氣頭微上傾，呼氣頭回正前望，並以中指按揉鼻孔兩旁迎香穴位置；動作共做6次。

 

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責任編輯：張沛

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