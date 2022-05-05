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天主教徒林鄭受神感召參選　李家超又如何？

政治 17:53 2022/05/05

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

李家超稱，希望將宗教保持為個人事情。（馮漢柱攝）

特首林鄭月娥為天主教徒，她在5年前參選時，曾稱「蒙受神的感召參選」。特首選舉唯一候選人李家超日前也透露，自己是一名天主教徒，到底他今次參選，有否受到神感召？

李家超向來保護家人，注重私隱，直至選舉期間，才透露自己是一名天主教徒，信仰與前特首曾蔭權、林鄭月娥一樣。他今日被問到，參選有否如林鄭月娥一樣，都是受到神感召？他稱︰「宗教是個人信仰，希望將宗教，保持個人事情。」

他又表示，參選的理由及理念，在參選期間已經多次強調，就是希望帶來，實踐型及執行型的政府，該香港保持長遠競爭力，解決長期問題，希望將香港成為多元、包容、有希望的社會。

另外，李家超明天會舉辦過千人的選委見面會。競選辦主任譚耀宗稱，屆時會邀請不同界別代表人物出席，並會作出分享。他表示未有觀看出席名單，但形容反應踴躍，已經邀請了所有選委、競選辦的顧問團及主席團，以及地區人士。

譚耀宗又提到，由於活動有過千人出席，所以在防疫及保安上都會做得更好，出席者必須作檢測，入場時要使用「安心出行」，以及出示針卡及量度體溫。他更強調︰「未有獲邀者不要前往，因為未能作出安排。」

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撰文 : 傅流螢

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