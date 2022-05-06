【母親節】入行20年由少女變賢妻良母　關心妍身教女兒凡事感恩

▲ 關心妍入行20年。

2002年出道的關心妍（Jade），入行已經20年，由少女至人妻到成為良母的Jade坦言她由結婚起已希望當媽媽，因此當女兒出世後，她更停下工作3年專心湊女，希望女兒自小便能培養正確的價值觀。

關心妍於2009年結婚，女兒Jovia於16年出生，現時已5歲大，快要入讀小學，她有感最緊張的時候已過去，故可以再多投放時間在歌唱事業和慈善工作上。而今年剛好是關心妍人行20周年，她跟唱片公司早前入紙紅館，最後如願獲批在6月舉行演唱會。

▲ 關心妍表示不少歌迷也像她一樣，現已成為媽媽。（湯致遠攝）

然而早前爆發第五波疫情，不少歌手演出都要順延，一度令她也十分擔心。「上一個月仍未知能否開到，但一切準備工作都要照走，由1月中已開始跑步練氣，至早前終落實如期開到，其實只餘一個多月時間。我今次抱感恩心情開騷，壓力不大，跟歌迷和老朋友見面，回味集體回憶。」

事業迷茫期時結婚

關心妍坦言年紀漸長，更明白很多事會變遺憾，演唱會以「約」為主題，便是關於人生很多約定。「尤其這兩年，大家都知道相約很難，失約很易，像我就一直不能去美國探哥哥，能跟至親好友見面，變得很奢侈，所以大家更要珍惜跟身邊人的約定。」

最新影片：陳山聰訪問

關心妍初出道兩年已踏足紅館，唱過多首大熱金曲，她現在回首，外間雖看似順風順水，但她知道來得不易。「媽媽其實不想我入行，故我很想證明自己沒選擇錯誤，而且唱片公司競爭很大，有很多人新人，為何要捧你，我也是等了幾年才有機會出碟，因此更要拚了命去做，稍為唱得不好便會被淘汰。其實我對這個階段的記憶很模糊，只記得一年出四張碟，加上不少拍攝宣傳工作，睡覺也沒時間。」

衝刺了幾年，關心妍不諱言很快已感到像江郎才盡，一度進入了迷茫期，在事業的瓶頸期時，她卻遇到現時的丈夫，因而開始了人生另一階段。「在娛樂圈工作幾年，開始覺得要有所改變，剛好遇到了對的人，於是便決定結婚。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

當義工找到自身價值

在此個時期，除了婚姻帶來轉變，關心妍也展開了她的義工之路，積極發展慈善基金，並曾獲選為十大傑青。她解釋轉變原因：「因為事業進入迷失期，工作上不知怎去行，因緣際會開始做義工，由探訪醫院開始，漸漸去監獄、兒童院，再漸漸關注社區、第三世界，原來人生不是單純只有頒獎禮和銷量，用自己的能力也可以幫到別人，亦找到了自身的價值和意義。」

7年前關心妍成立了慈善基金及音樂教室，主力幫助基層家庭青少年及兒童，雖然疫情關係令不少籌款工作都要暫停，她只好用自己的歌酬作補貼，堅持繼續慈善基金，盼望其認可性愈來愈大。」

培養女兒三個觀念

在她的人生歷程中，母親這個身份亦是意義重大。「我結婚那一刻，便想要有小朋友，可惜要等了7年才懷孕，可說為做媽媽已準備了好久。俗語說三歲定八十，小朋友的品和和價值觀，應該要自小便建立，所以當女兒出生後，我便停下所有工作，專心陪她長大，至她現在5歲，我才放心可以多做唱歌的工作。」

對關心妍來說，她希望女兒自小能培養三個價值觀，包括：感恩、有禮和好學。「小朋友要懂尊師重道，有長幼之分；另外要識感恩，明白一切不是必然，要付出才可以得到，將來面對挫折才懂去面對。可能我做義工接觸過不少年青人，知道很多事情需要由細去教，如學識感恩、有禮和好學，相信讀書成績也不會太差。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

女兒即將升小一，關心妍的選擇學校標準，亦以心靈為重。「首先要是教會學校，核心價值要重視愛和中國的傳統價值，也要有祈禱室，讓她遇到困難時能有個地方去傾訴。」

跟囡囡共度了五年母親節，關心妍最難忘女兒在3歲那年，在房間畫滿了圖畫和貼滿花花，作為送給自己的母親節禮物，令她十分窩心。「今年她都好緊張，不斷說已要我驚喜，我叫她不要再講了，否則就不是驚喜，小朋友真的好可愛。」有女萬事足，此刻的關心妍，早找到人生意義所在。

記者：區家歷

化粧：Cyrus Lee

髮型：Adrian Au@Salon Chemistry

場地：Pier 1929