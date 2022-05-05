【天文現象】本港「日暈」美景社交平台「洗版」　天文台拆解「小暈」與「大暈」

▲ （大埔 TAI PO網民圖片）

本港今日（5日）上空出現一條「圓形彩虹」圍繞太陽，有市民拍照分享至社交平台。

▲ 澳門亦有出現。(澳門氣象學會 MMetS圖片)

天文台資料顯示，「暈」是一種光學現象，當陽光或月光通過由冰晶組成的卷狀雲時，光線便會被折射，並形成圍繞在太陽或月亮四周的環狀或弧狀光環。若雲層中冰晶的含量愈高，光環就愈明顯，較容易被觀察到；反之則難以觀察清楚，甚至無法形成暈。



「暈」亦有分為「小暈」(即22度暈)和「大暈」(即46度暈)兩種。小暈是以發光體為圓心，角半徑為22度的一種內圈呈淡紅色而外圈偶爾為紫色或白色的光環，光環內的天空明顯較光環外的為暗；而大暈則是角半徑為46度的暈環，較為少見，一般比小暈為暗。

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責任編輯：余思嵐