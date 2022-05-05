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【元宇宙】張敬軒成首位進駐沙盒藝人　化身虛擬形象建軒公王國

娛樂 17:54 2022/05/05

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張敬軒進駐Sandbox建自家王國。

張敬軒今日（5日）出席舉行「英皇娛樂元宇宙世界」（EEG All In One Metaverse）發布會，正式宣佈進軍「元宇宙」，軒仔成首位進駐The Sandbox Game並切實建立屬於其元宇宙空間虛擬社區「Hinsland」的藝人。

今次項目獲得專業合作夥伴VAR LIVE旗下公司MetaTimes全力支持，英皇娛樂更是香港首家於The Sandbox布局構建虛擬音樂娛樂體驗空間的娛樂公司。發佈會以線上形式舉行，首次融合XR（延展實境）技術，將虛擬與現實世界結合。

虛擬HC角色。

當中創造的全新虛擬形象「HC」亦首度於發布會中以特別嘉賓身份亮相。「Hinsland」中，搭建了多個場景，包括HC大宅、Fans Club、Meta-Avon Studio及起居室等，粉絲可以在HC大宅接收藝人最新的資訊，欣賞其私人珍藏，更可以與HC互動，而Meta-Avon Studio則收藏軒仔從未發表過的歌曲。

軒仔表示：「在我角度Hinsland可以話係一個小烏托邦，將現實生活中嘅我同大家分享，例如我一啲收藏、歌曲等，可以即刻擺上去，可以用數碼藝術形式實現出嚟，唔單止係欣賞，仲係一齊去experience。」發布會上，軒仔更首次透過元宇宙形式發布今年首支歌曲《元宇宙之戀》，「希望大家可以去感受。」

HInsland。

問到最想於元宇宙做的事情，軒仔謂現實做不到的東西，「例如好似可以同已經唔喺呢個世界嘅小動物重逢。同埋可能因為我係獨子關係，細細個我已經create咗好多唔同角色，我好識得自己同自己玩，我都會將佢哋擺喺Hinsland。」

問到會否於元宇宙舉行演唱會，又或是將元宇宙概念帶到將會舉行的演唱會，軒仔謂：「未來一定會，不過今次真係做番個實體補場演唱會去報答買咗飛嘅觀眾，要對得住之前買咗飛嘅朋友，表演水準要同之前嘅完全一樣。」至於演唱會驚喜，軒仔笑言已過show肌年紀，最多只能露手臂，「唔知大家有冇見到我有番條draw line，因為而家食番168。所以今次surprise基本上個rundown係冇轉，或者可能會喺啲細緻位，會有啲舞台上嘅編排，會係一個升級版。」

最新影片：陳山聰訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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