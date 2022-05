【元宇宙】張敬軒成首位進駐沙盒藝人　化身虛擬形象建軒公王國

▲ 張敬軒進駐Sandbox建自家王國。

張敬軒今日(5日)出席舉行「英皇娛樂元宇宙世界」(EEG All In One Metaverse)發布會,正式宣佈進軍「元宇宙」,軒仔成首位進駐The Sandbox Game並切實建立屬於其元宇宙空間虛擬社區「Hinsland」的藝人。

今次項目獲得專業合作夥伴VAR LIVE旗下公司MetaTimes全力支持,英皇娛樂更是香港首家於The Sandbox布局構建虛擬音樂娛樂體驗空間的娛樂公司。發佈會以線上形式舉行,首次融合XR(延展實境)技術,將虛擬與現實世界結合。

▲ 虛擬HC角色。

當中創造的全新虛擬形象「HC」亦首度於發布會中以特別嘉賓身份亮相。「Hinsland」中,搭建了多個場景,包括HC大宅、Fans Club、Meta-Avon Studio及起居室等,粉絲可以在HC大宅接收藝人最新的資訊,欣賞其私人珍藏,更可以與HC互動,而Meta-Avon Studio則收藏軒仔從未發表過的歌曲。

軒仔表示:「在我角度Hinsland可以話係一個小烏托邦,將現實生活中嘅我同大家分享,例如我一啲收藏、歌曲等,可以即刻擺上去,可以用數碼藝術形式實現出嚟,唔單止係欣賞,仲係一齊去experience。」發布會上,軒仔更首次透過元宇宙形式發布今年首支歌曲《元宇宙之戀》,「希望大家可以去感受。」

▲ HInsland。

問到最想於元宇宙做的事情,軒仔謂現實做不到的東西,「例如好似可以同已經唔喺呢個世界嘅小動物重逢。同埋可能因為我係獨子關係,細細個我已經create咗好多唔同角色,我好識得自己同自己玩,我都會將佢哋擺喺Hinsland。」

問到會否於元宇宙舉行演唱會,又或是將元宇宙概念帶到將會舉行的演唱會,軒仔謂:「未來一定會,不過今次真係做番個實體補場演唱會去報答買咗飛嘅觀眾,要對得住之前買咗飛嘅朋友,表演水準要同之前嘅完全一樣。」至於演唱會驚喜,軒仔笑言已過show肌年紀,最多只能露手臂,「唔知大家有冇見到我有番條draw line,因為而家食番168。所以今次surprise基本上個rundown係冇轉,或者可能會喺啲細緻位,會有啲舞台上嘅編排,會係一個升級版。」

