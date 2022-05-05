【東鐵過海】會展站開放日入場券數分鐘被掃清　二手平台炒至200元一張

▲ 會展站開放日入場券數分鐘被掃清，二手平台炒至200元一張。（二手平台截圖）

東鐵敲定5月15日可過海，成為本港第四條過海鐵路，而新建的會展站及金鐘站擴建部份將同日啟用，全新的會展站將於5月9日舉辦開放日，5,600個名額今日（5日）已被一搶而空，而會展站開放日入場券在二手拍賣平台已被炒賣至200元一張。

市民可透過「MTR Mobile」及「THE GULU」手機App，免費領取會展站開放日入場券，名額共5,600個，每個名額容許最多4人同時入場。不過，今日不足數分鐘入場券就被一掃而空（詳情即看【下一頁】）。

市民對會展站即將開放反應熱烈，但亦有人將入場券轉售圖利，在二手拍賣平台有人以100元至200元放售免費領取的會展站開放日入場券；亦有人在徵收會展站開放日入場券。

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責任編輯：李榮忠