【巡邏船】長和旗下聯合船塢購入兩艘雙燃料動力巡邏船　24小時全天候服務

▲ 長和旗下聯合船塢購入兩艘雙燃料動力巡邏船。（資料圖片）

由⾧江和記集團成員全資擁有之香港聯合船塢集團有限公司今日（5日）宣布，添置全港首兩艘雙燃料動力 (LNG-MGO，液化天然氣-輕柴油）巡邏船，以配合香港政府以減少碳強度為目標之《香港氣候行動藍圖 2030+》。該巡邏船的「鋼板切割」儀式亦已於今天舉行， 標誌著該艘船正式開始建造，亦是香港首次引入同類船隻。

此雙燃料動力巡邏船的設計，裝備和保養均以遠洋船舶為基礎，提供 24 小時全天候服務，協助加強安全可靠的海上操作並在緊急情況下作出快速疏散。這兩艘巡邏船是根據聯合船塢與香港液化天然氣接收站有限公司之間的⾧期租賃合約和服務協定而建造，作為支援香港首階段海上液化天然氣接收站的營運。這兩艘船目前由珠海顯利造船有限公司建造，並採用加拿大 Robert Allan 公司 RAStar4200-DF 設計。

聯合船塢行政總裁樊熾輝表示，很高興成為香港液化天然氣接收站有限公司兩艘雙燃料動力巡邏船的獨家服務供應商及運營商。相比傳統船用燃料，使用天然氣作為船用燃料，將可以减少 80% 的有害大氣污染物包括顆粒物、氮氧化物和硫氧化物的排放，為香港保持藍天及提高空氣質素出㇐份力。

為支援巡邏船的全天候運作，聯合船塢旗下的香港打撈及拖船部門將巡邏船的監察追蹤系統與其岸上的控制中心無縫銜接，可以傳送實時海上交通數據及天氣訊息，以便作出更安全的預防措施，確保有效控制，並提供即時回應及協助。

為配合《香港氣候行動藍圖 2030+》及增加在香港採用天然氣發電，中電及港燈現正興建海上液化天然氣接收站。

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記者：黃穎津