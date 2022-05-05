【學霸兒子】陳伶俐帶兩子改嫁成濶太　為二仔祝18歲生日：除了愛你只會更愛你

▲ 終於兩個仔都長大成人喇！

前藝人陳伶俐與前夫林敏驄所生的二仔林善日前18歲生日，陳伶俐捱到兩個仔林肯與林善長大成人，興奮地說：「做媽咪最有成就感的一天！」她上載為二仔慶生的照片，不過未知是否因為怕醜，林善不肯上鏡，不過作為媽媽的伶俐似乎比兒子更興奮，她留言：「今天……這位窩心寶寶也變身成人了！媽咪我除了愛你，只會更愛你！」

▲ 細仔都18歲了！

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相中林善已經高出媽媽大半個頭，22歲就誕下大仔的伶俐曾表示自己沒有望子成龍的心態，兩個仔長大後都可以做自己喜歡做的事，好好發揮自己的才能，活出精彩人生。



伶俐的大仔林肯是學霸智商高達130，屬資優生，小時候曾經無師自通鋼琴，名校畢業後，於2017年DES全取5*/5**的優良成績，入讀港大神科IBGM（International Business and Global Management），此科被視為大學的商科精英，畢業的學生不少為大公司爭相招聘。當時40歲的陳伶俐感動得流下眼淚，大讚大仔送了一份很大很大的禮物給她。

▲ 林肯DSE成績極好，是狀元。

陳伶俐與前夫林敏驄結束10年婚姻後，2012年帶住兩子改嫁新加坡隱形富豪胡嘉烈的後人劉頌銘，並在於2014年為對方誕下一名兒子。丈夫劉頌銘都視兩子如己出，亦不時上載一家人合照。

▲ 劉頌銘視林肯與林善如己出。

陳伶俐早年曾在社交平台分享「寫給兒子的信」，內容令人十分感動。信中伶俐提到當年只得22歲未婚懷孕，要為自己的「任性」負責任。經歷離婚後，懂事的Lincoln鼓勵陳伶俐去拍拖，希望媽媽得到幸福。伶俐在信中說「以後都會全力支持兒子」。

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責任編輯:陳麗薇